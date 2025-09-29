Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
Головна Спорт Реал запросить зірку футболу, яка не грала майже сезон

Реал запросить зірку футболу, яка не грала майже сезон

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:22
Реал запросив зірку Манчестер Сіті, який уже знайшов заміну
Тренер "Реала" Хабі Алонсо. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" досяг попередньої угоди з іспанським півзахисником Родрі, який виступає за "Манчестер Сіті". Перехід 29-річного футболіста заплановано на літо наступного року.

Тепер іспанському клубу належить домовитися з чинним роботодавцем гравця, повідомляє Los Pepes.

Реклама
Читайте також:

Чинний контракт Родрі з "Сіті" розрахований до літа 2027 року, що ускладнює переговори. При цьому сам футболіст провів п'ять матчів у поточному сезоні, але результативними діями поки не відзначився. Transfermarkt оцінює його вартість у 110 млн євро.

Родри
Родрі в сезоні 2025/2026. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Родрі залишається однією з ключових фігур світового футболу. У 2024 році він став володарем "Золотого м'яча", що ще більше зміцнило його статус серед головних півзахисників покоління.

"Манчестер Сіті" знайшов заміну лідеру

На тлі можливого відходу Родрі "городяни" почали шукати йому заміну. У пріоритеті у клубу опинився 21-річний хавбек "Баварії" Александар Павлович, за яким уважно стежать представники "Ман Сіті".

Англійський клуб готовий запропонувати за Павловича від 45 до 50 млн євро вже в зимове трансферне вікно. Німецький півзахисник провів шість матчів у нинішньому сезоні та забив один гол.

Нагадаємо, стало відомо, чого команда юристів Михайла Мудрика домагається від Української Асоціації футболу.

Керівництво "Динамо" може звільнити Олександра Шовковського ще до кінця сезону за однієї умови.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Манчестер Сіті Родрі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації