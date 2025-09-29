Реал запросив зірку Манчестер Сіті, який уже знайшов заміну

Тренер "Реала" Хабі Алонсо. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" досяг попередньої угоди з іспанським півзахисником Родрі, який виступає за "Манчестер Сіті". Перехід 29-річного футболіста заплановано на літо наступного року.

Тепер іспанському клубу належить домовитися з чинним роботодавцем гравця, повідомляє Los Pepes.

Чинний контракт Родрі з "Сіті" розрахований до літа 2027 року, що ускладнює переговори. При цьому сам футболіст провів п'ять матчів у поточному сезоні, але результативними діями поки не відзначився. Transfermarkt оцінює його вартість у 110 млн євро.

Родрі в сезоні 2025/2026. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Родрі залишається однією з ключових фігур світового футболу. У 2024 році він став володарем "Золотого м'яча", що ще більше зміцнило його статус серед головних півзахисників покоління.

"Манчестер Сіті" знайшов заміну лідеру

На тлі можливого відходу Родрі "городяни" почали шукати йому заміну. У пріоритеті у клубу опинився 21-річний хавбек "Баварії" Александар Павлович, за яким уважно стежать представники "Ман Сіті".

Англійський клуб готовий запропонувати за Павловича від 45 до 50 млн євро вже в зимове трансферне вікно. Німецький півзахисник провів шість матчів у нинішньому сезоні та забив один гол.

