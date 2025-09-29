Реал пригласил звезду Манчестер Сити, который уже нашел замену

Реал пригласит звезду футбола, не игравшую почти сезон
Мадридский "Реал" достиг предварительного соглашения с испанским полузащитником Родри, выступающим за "Манчестер Сити". Переход 29-летнего футболиста намечен на лето следующего года.
Теперь испанскому клубу предстоит договориться с действующим работодателем игрока, сообщает Los Pepes.
Действующий контракт Родри с "Сити" рассчитан до лета 2027 года, что усложняет переговоры. При этом сам футболист провел пять матчей в текущем сезоне, но результативными действиями пока не отметился. Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 млн евро.
Родри остается одной из ключевых фигур мирового футбола. В 2024 году он стал обладателем "Золотого мяча", что еще больше укрепило его статус в числе главных полузащитников поколения.
"Манчестер Сити" нашел замену лидеру
На фоне возможного ухода Родри "горожане" начали искать ему замену. В приоритете у клуба оказался 21-летний хавбек "Баварии" Александар Павлович, за которым внимательно следят представители "Ман Сити".
Английский клуб готов предложить за Павловича от 45 до 50 млн евро уже в зимнее трансферное окно. Немецкий полузащитник провел шесть матчей в нынешнем сезоне и забил один гол.
Напомним, стало известно, чего команда юристов Михаила Мудрика добивается от Украинской Ассоциации футбола.
Руководство "Динамо" может уволить Александра Шовковского еще до конца сезона при одном условии.
Читайте Новини.LIVE!