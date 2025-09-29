Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Писториус сказал, когда Германия будет сбивать дроны РФ
Главная Спорт Реал пригласит звезду футбола, не игравшую почти сезон

Реал пригласит звезду футбола, не игравшую почти сезон

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 12:22
Реал пригласил звезду Манчестер Сити, который уже нашел замену
Тренер "Реала" Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридский "Реал" достиг предварительного соглашения с испанским полузащитником Родри, выступающим за "Манчестер Сити". Переход 29-летнего футболиста намечен на лето следующего года.

Теперь испанскому клубу предстоит договориться с действующим работодателем игрока, сообщает Los Pepes.

Реклама
Читайте также:

Действующий контракт Родри с "Сити" рассчитан до лета 2027 года, что усложняет переговоры. При этом сам футболист провел пять матчей в текущем сезоне, но результативными действиями пока не отметился. Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 млн евро.

Родри
Родри в сезоне 2025/2026. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Родри остается одной из ключевых фигур мирового футбола. В 2024 году он стал обладателем "Золотого мяча", что еще больше укрепило его статус в числе главных полузащитников поколения.

"Манчестер Сити" нашел замену лидеру

На фоне возможного ухода Родри "горожане" начали искать ему замену. В приоритете у клуба оказался 21-летний хавбек "Баварии" Александар Павлович, за которым внимательно следят представители "Ман Сити".

Английский клуб готов предложить за Павловича от 45 до 50 млн евро уже в зимнее трансферное окно. Немецкий полузащитник провел шесть матчей в нынешнем сезоне и забил один гол. 

Напомним, стало известно, чего команда юристов Михаила Мудрика добивается от Украинской Ассоциации футбола. 

Руководство "Динамо" может уволить Александра Шовковского еще до конца сезона при одном условии. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Манчестер Сити Родри
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации