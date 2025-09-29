Реал пригласил звезду Манчестер Сити, который уже нашел замену

Тренер "Реала" Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридский "Реал" достиг предварительного соглашения с испанским полузащитником Родри, выступающим за "Манчестер Сити". Переход 29-летнего футболиста намечен на лето следующего года.

Теперь испанскому клубу предстоит договориться с действующим работодателем игрока, сообщает Los Pepes.

Действующий контракт Родри с "Сити" рассчитан до лета 2027 года, что усложняет переговоры. При этом сам футболист провел пять матчей в текущем сезоне, но результативными действиями пока не отметился. Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 млн евро.

Родри в сезоне 2025/2026. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Родри остается одной из ключевых фигур мирового футбола. В 2024 году он стал обладателем "Золотого мяча", что еще больше укрепило его статус в числе главных полузащитников поколения.

"Манчестер Сити" нашел замену лидеру

На фоне возможного ухода Родри "горожане" начали искать ему замену. В приоритете у клуба оказался 21-летний хавбек "Баварии" Александар Павлович, за которым внимательно следят представители "Ман Сити".

Английский клуб готов предложить за Павловича от 45 до 50 млн евро уже в зимнее трансферное окно. Немецкий полузащитник провел шесть матчей в нынешнем сезоне и забил один гол.

