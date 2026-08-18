Ребров допоміг Костюку залишитись в Динамо після минулого сезону

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Головний тренер збірної України Сергій Ребров міг відіграти ключову роль у тому, що Ігор Костюк зберіг роботу в київському "Динамо" перед стартом нового сезону. Після останніх невдалих результатів керівництво столичного клубу вже розпочало пошуки нового наставника.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Пасічник 2.0.

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Ребров підтримав Костюка

За інформацією джерела, перед початком літніх зборів у "Динамо" серйозно розглядали варіант зі зміною головного тренера.

Стверджується, що ситуацію змінила розмова президента клубу Ігоря Суркіса із Ребровим. Колишній наставник "Динамо", який нині очолює збірну України, нібито порадив довірити команду Костюку, оскільки бачить у ньому значний тренерський потенціал.

У "Динамо" вже шукають нового тренера

За даними джерела, після серії невдалих результатів питання зміни головного тренера вже практично вирішене. Керівництво клубу терміново працює над пошуком нового наставника, а список кандидатів налічує багато прізвищ.

Водночас звільнення Костюка поки відкладають через відсутність очевидного кандидата, який міг би тимчасово очолити команду. У клубі також вважають, що протягом найближчих кількох днів не має принципового значення, хто виконуватиме обов'язки головного тренера до призначення нового наставника.

За інформацією джерела, серед претендентів на посаду є чимало колишніх футболістів і тренерів "Динамо", які зараз не працюють у структурі клубу. Також до шорт-листа входять два іноземні фахівці, один із яких — Ігор Йовічевич.

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