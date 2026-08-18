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Головна Спорт Журналіст: Ярмоленко виступив за зміну тренера в Динамо

Журналіст: Ярмоленко виступив за зміну тренера в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 16:55
Ярмоленко хоче, щоб Кравченко очолив Динамо
Андрій Ярмоленко з уболівальниками. Фото: прес-служба "Динамо"

Майбутнє Ігоря Костюка в "Динамо" залишається невизначеним через невиконання поставленого завдання. Керівництво клубу сподівалося, що тренерський штаб виведе "біло-синіх" до основного етапу Ліги конференцій. Однак завдання не було виконано.

Один із лідерів "Динамо" знає, який тренер потрібен команді, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Керівництво "Динамо" може піти на крайні заходи через те, що в цьому сезоні команда занадто рано вибула з єврокубків. Не виключено, що головного тренера Ігоря Костюка буде звільнено. Шанси такого розвитку подій зростуть, якщо "біло-сині" почнуть втрачати очки й у чемпіонаті України.

Хто може замінити Костюка

Одним із найімовірніших варіантів, про який говорять одразу кілька джерел, є Сергій Кравченко. Молодий наставник працює асистентом Руслана Ротаня, якому допомагав у "Олександрії" і продовжує це робити в "Поліссі".

Одним із тих, хто лобіює призначення Сергія Кравченка, є лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Ветеран команди незадоволений станом справ і вважає молодого наставника без досвіду самостійної роботи перспективним варіантом для "біло-синіх". Сергій Кравченко є вихованцем "Шахтаря", проте має досвід виступів і за "Динамо".

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що колишню зірку "Реала" Каріма Бензема виганяють із саудівського "Аль-Хіляля" через конфлікт із тренером.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що "Челсі" ще до кінця цього тижня може віддати в оренду півзахисника Михайла Мудрика. 

футбол Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ Ігор Костюк
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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