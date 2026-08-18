Ярмоленко хочет, чтобы Кравченко возглавил Динамо

Андрей Ярмоленко с болельщиками. Фото: пресс-служба "Динамо"

Будущее Игоря Костюка в "Динамо" остается туманным из-за невыполненной задачи. Руководство клуба ждало, что тренерский штаб выведет "бело-синих" в основной этап Лиги Конференций. Однако задание было провалено.

Один из лидеров "Динамо" знает, какой тренер нужен команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Руководство "Динамо" может пойти на крайние меры из-за того, что в нынешнем сезоне команда слишком рано вылетела из еврокубков. Не исключено, что главный тренер Игорь Костюк будет отправлен в отставку. Шансы такого развития событий вырастут, если "бело-синие" начнут терять очки и в чемпионате Украины.

Кто может заменить Костюка

Одним из наиболее вероятных вариантов, о котором говорят сразу несколько источников, является Сергей Кравченко. Молодой наставник работает ассистентом Руслана Ротаня, которому помогал "Александрии" и продолжает это делать в "Полесье".

Одним из тех, кто лоббирует назначение Сергея Кравченко, является лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Ветеран команды недоволен положением дел и считает молодого наставника без опыта самостоятельной работы перспективным вариантом для "бело-синих". Сергей Кравченко является воспитанником "Шахтера", однако у него есть опыт выступлений и за "Динамо".

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