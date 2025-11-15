Ребров оприлюднив план збірної України на гру з Ісландією

Ребров пояснив, як Україна збирається обігравати Ісландію
Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію напередодні матчу 6 туру відбору на ЧС-2026. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Ісландії.
Ребров оптимістично налаштований щодо шансів команди пробитися на Кубок Світу, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
Сергій Ребров підтвердив, що травма півзахисника збірної України Георгія Судакова виявилася важкою. Напередодні вранці футболіст пройшов медобстеження і виявилося, що він не зможе вийти на поле в матчі з Ісландією. Ребров заявив, що Судаков дістав ушкодження в клубі, оскільки не встиг провести жодного тренування у збірній.
Як Україна зіграє з Ісландією
Перший поєдинок цих команд завершився виїзною перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 5:3. Дублем у тій зустрічі відзначився Руслан Маліновський. Він пропустив поєдинок із Францією (0:4) і вийде на поле у Варшаві зі свіжими силами.
Ребров практично підтвердив, що українські футболісти самі прийняли рішення продовжувати атакувати в першому матчі з ісландцями після того, як повели в рахунку. Тренер упевнений, що 16 листопада обидва суперники зіграють в інший футбол, але у "синьо-жовтих" є план на матч.
"Збірна України дуже важко проводить другий матч. За два дні треба здійснити переліт, провести відновлення. І раз у нас попереду була вирішальна гра, ми вирішили провести ротацію. Сподіваюся, це допоможе. Але це не означає, що ми від самого початку в кращій формі, це ми повинні показати в грі. Може, ми використаємо цей козир. Збірна Ісландії кожен матч грають інтенсивно. На жаль, у нас такого немає. У гравців "Динамо", "Шахтаря" дуже багато переїздом, матчів. Вважаю, цей відпочинок допоможе нам у завтрашньому матчі", — розповів Ребров.
Нагадаємо, збірна Хорватії вже вийшла на чемпіонат світу, і Лука Модрич може встановити історичне досягнення.
Нападник Ерлінг Голанн забив черговий дубль за збірну Норвегії, що практично гарантувало їй участь у Кубку Світу.
