Ребров пояснив, як Україна збирається обігравати Ісландію

Ребров пояснив, як Україна збирається обігравати Ісландію

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 19:45
Оновлено: 19:45
Ребров оприлюднив план збірної України на гру з Ісландією
Сергій Ребров відповідає на запитання. Кадр із відео

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію напередодні матчу 6 туру відбору на ЧС-2026. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Ісландії.

Ребров оптимістично налаштований щодо шансів команди пробитися на Кубок Світу, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Сергій Ребров підтвердив, що травма півзахисника збірної України Георгія Судакова виявилася важкою. Напередодні вранці футболіст пройшов медобстеження і виявилося, що він не зможе вийти на поле в матчі з Ісландією. Ребров заявив, що Судаков дістав ушкодження в клубі, оскільки не встиг провести жодного тренування у збірній.

Як Україна зіграє з Ісландією

Перший поєдинок цих команд завершився виїзною перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 5:3. Дублем у тій зустрічі відзначився Руслан Маліновський. Він пропустив поєдинок із Францією (0:4) і вийде на поле у Варшаві зі свіжими силами.

Ребров практично підтвердив, що українські футболісти самі прийняли рішення продовжувати атакувати в першому матчі з ісландцями після того, як повели в рахунку. Тренер упевнений, що 16 листопада обидва суперники зіграють в інший футбол, але у "синьо-жовтих" є план на матч.

"Збірна України дуже важко проводить другий матч. За два дні треба здійснити переліт, провести відновлення. І раз у нас попереду була вирішальна гра, ми вирішили провести ротацію. Сподіваюся, це допоможе. Але це не означає, що ми від самого початку в кращій формі, це ми повинні показати в грі. Може, ми використаємо цей козир. Збірна Ісландії кожен матч грають інтенсивно. На жаль, у нас такого немає. У гравців "Динамо", "Шахтаря" дуже багато переїздом, матчів. Вважаю, цей відпочинок допоможе нам у завтрашньому матчі", — розповів Ребров.

Нагадаємо, збірна Хорватії вже вийшла на чемпіонат світу, і Лука Модрич може встановити історичне досягнення.

Нападник Ерлінг Голанн забив черговий дубль за збірну Норвегії, що практично гарантувало їй участь у Кубку Світу.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
