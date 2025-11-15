Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров объяснил, как Украина собирается обыгрывать Исландию

Ребров объяснил, как Украина собирается обыгрывать Исландию

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 19:45
обновлено: 19:45
Ребров обнародовал план сборной Украины на игру с Исландией
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне матча 6 тура отбора на ЧМ-2026. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Исландии. 

Ребров оптимистично настроен по поводу шансов команды пробиться на Кубок Мира, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

Реклама
Читайте также:

Сергей Ребров подтвердил, что травма полузащитника сборной Украины Георгия Судакова оказалась тяжелой. Накануне утром футболист прошел медобследование и оказалось, что он не сможет выйти на поле в матче с Исландией. Ребров заявил, что Судаков получил повреждение в клубе, поскольку не успел провести ни одну тренировку в сборной. 

Как Украина сыграет с Исландией 

Первый поединок этих команд завершился выездной победой "сине-желтых" со счетом 5:3. Дублем в той встрече отметился Руслан Малиновский. Он пропустил поединок с Францией (0:4) и выйдет на поле в Варшаве со свежими силами. 

Ребров практически подтвердил, что украинские футболисты сами приняли решение продолжать атаковать в первом матче с исландцами после того, как повели в счете. Тренер уверен, что 16 ноября оба соперника сыграют в другой футбол, но у "сине-желтых" есть план на матч. 

"Сборная Украины очень тяжело проводит второй матч. За два дня надо совершить перелет, провести восстановление. И раз у нас впереди был решающая игра, мы решили провести ротацию. Надеюсь, это поможет. Но это не значит, что мы изначально в лучшей форме, это мы должны показать в игре. Может, мы используем этот козырь. Сборная Исландии каждый матч играют интенсивно. К сожалению, у нас такого нет. У игроков "Динамо", "Шахтера" очень много переездом, матчей. Считаю, этот отдых поможет нам в завтрашнем матче", — рассказал Ребров. 

Напомним, сборная Хорватии уже вышла на чемпионат мира, и Лука Модрич может установить историческое достижение. 

Нападающий Эрлинг Холанн забил очередной дубль за сборную Норвегии, что практически гарантировало ей участие в Кубке Мира. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Исландия Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации