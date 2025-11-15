Ребров обнародовал план сборной Украины на игру с Исландией

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне матча 6 тура отбора на ЧМ-2026. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Исландии.

Ребров оптимистично настроен по поводу шансов команды пробиться на Кубок Мира, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Сергей Ребров подтвердил, что травма полузащитника сборной Украины Георгия Судакова оказалась тяжелой. Накануне утром футболист прошел медобследование и оказалось, что он не сможет выйти на поле в матче с Исландией. Ребров заявил, что Судаков получил повреждение в клубе, поскольку не успел провести ни одну тренировку в сборной.

Как Украина сыграет с Исландией

Первый поединок этих команд завершился выездной победой "сине-желтых" со счетом 5:3. Дублем в той встрече отметился Руслан Малиновский. Он пропустил поединок с Францией (0:4) и выйдет на поле в Варшаве со свежими силами.

Ребров практически подтвердил, что украинские футболисты сами приняли решение продолжать атаковать в первом матче с исландцами после того, как повели в счете. Тренер уверен, что 16 ноября оба соперника сыграют в другой футбол, но у "сине-желтых" есть план на матч.

"Сборная Украины очень тяжело проводит второй матч. За два дня надо совершить перелет, провести восстановление. И раз у нас впереди был решающая игра, мы решили провести ротацию. Надеюсь, это поможет. Но это не значит, что мы изначально в лучшей форме, это мы должны показать в игре. Может, мы используем этот козырь. Сборная Исландии каждый матч играют интенсивно. К сожалению, у нас такого нет. У игроков "Динамо", "Шахтера" очень много переездом, матчей. Считаю, этот отдых поможет нам в завтрашнем матче", — рассказал Ребров.

