Україна
Ребров прокоментував нервову перемогу над Ісландією у відборі ЧС

Ребров прокоментував нервову перемогу над Ісландією у відборі ЧС

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 00:35
Оновлено: 00:38
Ребров пояснив перемогу над Ісландією та ключові рішення по замінах
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України у вирішальному матчі групового раунду відбору на чемпіонат світу-2026 обіграла Ісландію. Синьо-жовті двічі відзначились у воротах суперника і не пропустили у відповідь.

Після матчу свій коментар щодо гри дав головний тренер Сергій Ребров.



Ребров розповів, як переміг Ісландію

За словами Реброва, матч став зразком командної роботи, а ключовими можна назвати останні хвилини, коли свіжа група футболістів додала темпу та агресії в атаці.

Ребров пояснив, чому до 69-ї хвилини не робив замін. Справа в тому, що більшість гравців відпочивали в матчі з Францією  та вийшли свіжими і зберігали інтенсивність. Перша ротація була пов’язана з втомою Ярмолюка, який відіграв два надскладних матчі поспіль.

"Я вважаю, що гравці, які вийшли, вони освіжили. Наприкінці ми мали дуже гарні моменти, які реалізували", — сказав Ребров.

Наставник наголосив, що ісландці зіграли зовсім не так, як у домашньому матчі, однак це заслуга України, яка команда високо пресингувала, тримала темп і демонструвала бажання перемогти.

Окремо Ребров відзначив Зубкова, який забив важливий другий м’яч, хоча й діяв не на своїй звичній позиції. Тренер підкреслив, що він повністю виконав установку і вже не вперше вирішує ключові епізоди — як і в матчі проти Азербайджану. Водночас тренер наголосив, що не хоче виділяти когось одного, оскільки усі гравці віддали максимум.

Закінчуючи, наставник пояснив, звідки взялася така зарядженість команди. Справа в тому, що на гравців тиснув вирішальний характер матчу та відповідальність перед країною. Саме це допомогло видати одну з найемоційніших і найагресивніших ігор за весь цикл.

Нагадаємо, Ілля Забарний встановив унікальне досягнення в матчі за збірну.

Кращий бомбардир сезону Ерлінг Голанн вивів збірну Норвегії на найбільший турнір в своїй історії.

футбол Збірна України з футболу Ісландія Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
