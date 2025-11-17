Видео
Видео

Ребров прокомментировал нервную победу над Исландией в отборе ЧМ

Ребров прокомментировал нервную победу над Исландией в отборе ЧМ

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 00:35
обновлено: 00:38
Ребров объяснил победу над Исландией и ключевые решения по заменам
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины в решающем матче группового раунда отбора на чемпионат мира-2026 обыграла Исландию. Сине-желтые дважды отличились в воротах соперника и не пропустили в ответ.

После матча свой комментарий по игре дал главный тренер Сергей Ребров.

Читайте также:

Ребров рассказал, как победил Исландию

По словам Реброва, матч стал образцом командной работы, а ключевыми можно назвать последние минуты, когда свежая группа футболистов добавила темпа и агрессии в атаке.

Ребров объяснил, почему до 69-й минуты не делал замен. Дело в том, что большинство игроков отдыхали в матче с Францией и вышли свежими и сохраняли интенсивность. Первая ротация была связана с усталостью Ярмолюка, который отыграл два сложнейших матча подряд.

"Я считаю, что игроки, которые вышли, они освежили. В конце мы имели очень хорошие моменты, которые реализовали", — сказал Ребров.

Наставник отметил, что исландцы сыграли совсем не так, как в домашнем матче, однако это заслуга Украины, которая команда высоко прессинговала, держала темп и демонстрировала желание победить.

Отдельно Ребров отметил Зубкова, который забил важный второй мяч, хотя и действовал не на своей привычной позиции.

Тренер подчеркнул, что он полностью выполнил установку и уже не впервые решает ключевые эпизоды — как и в матче против Азербайджана. В то же время тренер отметил, что не хочет выделять кого-то одного, поскольку все игроки отдали максимум.

Заканчивая, наставник объяснил, откуда взялась такая заряженность команды. Дело в том, что на игроков давил решающий характер матча и ответственность перед страной. Именно это помогло выдать одну из самых эмоциональных и агрессивных игр за весь цикл.

Напомним, Илья Забарный установил уникальное достижение в матче за сборную.

Лучший бомбардир сезона Эрлинг Холанн вывел сборную Норвегии на крупнейший турнир в своей истории.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
