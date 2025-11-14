Ребров пояснив поразку України від Франції та назвав ключову проблему

Ребров розповів, чому Україна не атакувала Францію
В п’ятому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграла проти Франції. Команда Сергія Реброва поступилася з рахунком 0:4.
Після гри Ребров в ефірі Megogo розповів, чому команда створила мало моментів.
Ребров знайшов проблему у команді
Головний тренер збірної України розповів, що команда провела дисципліновано перший тайм, стримуючи тиск суперника й дозволяючи французам створювати моменти лише дальніми ударами. Проте він додав, що гра в низькому блоці не була задумом тренерського штабу. Це сталося через суперника, який змусив українців відходити назад.
Ребров зізнався, що й після перерви команда діяла непогано, аж до епізоду з пенальті.
"Думаю, в другому таймі ми теж непогано грали до пенальті", — сказав тренер.
Наставник висловив думку, що порушення варто було фіксувати у воротах французів на Єгорі Назарині, оскільки захисник суперника ішов у відбір з прямою ногою.
За словами Реброва, пенальті не зламало команду психологічно, але темп та швидкість французьких футболістів стали вирішальними. Українці якісно оборонялися до перерви, але у другому таймі позначилася втома — гравцям ставало дедалі важче встигати за динамічними атаками суперника.
"Зараз дуже важливо відновитися і готуватися дуже серйозно до вирішального матчу", — додав Ребров.
