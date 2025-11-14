Ребров объяснил поражение Украины от Франции и назвал ключевую проблему

Ребров рассказал, почему Украина не атаковала Францию
В пятом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграла против Франции. Команда Сергея Реброва уступила со счетом 0:4.
После игры Ребров в эфире Megogo рассказал, почему команда создала мало моментов.
Ребров нашел проблему в команде
Главный тренер сборной Украины рассказал, что команда провела дисциплинированно первый тайм, сдерживая давление соперника и позволяя французам создавать моменты лишь дальними ударами. Однако он добавил, что игра в низком блоке не была замыслом тренерского штаба. Это произошло из-за соперника, заставившего украинцев отходить назад.
Ребров признался, что и после перерыва команда действовала неплохо, вплоть до эпизода с пенальти.
"Думаю, во втором тайме мы тоже неплохо играли до пенальти", — сказал тренер.
Наставник высказал мнение, что нарушение стоило фиксировать в воротах французов на Егоре Назарине, поскольку защитник соперника шел в отбор с прямой ногой.
По словам Реброва, пенальти не сломало команду психологически, но темп и скорость французских футболистов стали решающими. Украинцы качественно оборонялись до перерыва, но во втором тайме сказалась усталость — игрокам становилось все труднее успевать за динамичными атаками соперника.
"Сейчас очень важно восстановиться и готовиться очень серьезно к решающему матчу", — добавил Ребров.
