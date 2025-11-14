Видео
Україна
Видео

Ребров рассказал, почему Украина не атаковала Францию

Дата публикации 14 ноября 2025 02:07
обновлено: 02:07
Ребров объяснил поражение Украины от Франции и назвал ключевую проблему
Сергей Ребров. Фото: Reuters

В пятом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграла против Франции. Команда Сергея Реброва уступила со счетом 0:4.

После игры Ребров в эфире Megogo рассказал, почему команда создала мало моментов.

Ребров нашел проблему в команде

Главный тренер сборной Украины рассказал, что команда провела дисциплинированно первый тайм, сдерживая давление соперника и позволяя французам создавать моменты лишь дальними ударами. Однако он добавил, что игра в низком блоке не была замыслом тренерского штаба. Это произошло из-за соперника, заставившего украинцев отходить назад.

Ребров признался, что и после перерыва команда действовала неплохо, вплоть до эпизода с пенальти.

"Думаю, во втором тайме мы тоже неплохо играли до пенальти", — сказал тренер.

Наставник высказал мнение, что нарушение стоило фиксировать в воротах французов на Егоре Назарине, поскольку защитник соперника шел в отбор с прямой ногой.

По словам Реброва, пенальти не сломало команду психологически, но темп и скорость французских футболистов стали решающими. Украинцы качественно оборонялись до перерыва, но во втором тайме сказалась усталость — игрокам становилось все труднее успевать за динамичными атаками соперника.

"Сейчас очень важно восстановиться и готовиться очень серьезно к решающему матчу", — добавил Ребров.

Напомним, в футзале сборная Украины одолела команду Франции.

Также ранее Александр Усик прибыл в Узбекистан вместе с Теренсом Кроуфордом.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
