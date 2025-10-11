Відео
Головна Спорт Ребров розповів, що гол Маліновського став результатом настанов

Ребров розповів, що гол Маліновського став результатом настанов

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 08:55
Ребров після перемоги над Ісландією заявив, що важливо було виграти боротьбу
Сергій Ребров. Фото: кадр з відео

В третьому турі групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України обіграла Ісландію. Синьо-жовтим вдалося забити супернику п’ять м’ячів, але й тричі пропустили.

Після гри Ребров на пресконференції розповів, які настанови робив команді.

Що Ребров просив від гравців

За словами Реброва, у збірної усі ігри важкі, особливо через травми гравців перед зборами. При цьому, він вдячний хлопцям, які розуміли, для кого грають, і віддали всі сили.

"Ісландія вдома дуже потужна, дає багато боротьби. Я переглянув їхні матчі — вони завжди агресивні. Сьогодні було важливо виграти цю боротьбу", — заявив Ребров.

Тренер розповів, що перед матчем закликав команду грати інтенсивніше, після чого Руслан Маліновський й відкрив рахунок на початку гри. Це вже потім Ісландія активно контролювала м’яч і створювала тиск, ускладнюючи виконання плану.

Також тренер підкреслив, що після зрівняння рахунку в другому таймі команда не стала захищати нічию, а продовжувала атакувати заради перемоги.

Україна здобула ключові три очка, які допомогли їм вийти на друге місце в групі.

Нагадаємо, футболіст національної команди Михайло Мудрик знову "змінив професію" — тепер таксує.

Оборонець національної збірної Ілля Забарний додав у ціннику 13 млн євро.

футбол Збірна України з футболу Ісландія Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
