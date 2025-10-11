Видео
Армия
Ребров рассказал, что гол Малиновского стал результатом установок

Ребров рассказал, что гол Малиновского стал результатом установок

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 08:55
Ребров после победы над Исландией заявил, что важно было выиграть борьбу
Сергей Ребров. Фото: кадр из видео

В третьем туре группового этапа квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины обыграла Исландию. Сине-желтым удалось забить сопернику пять мячей, но и трижды пропустили.

После игры Ребров на пресс-конференции рассказал, какие наставления делал команде.

Читайте также:

Что Ребров просил от игроков

По словам Реброва, у сборной все игры тяжелые, особенно из-за травм игроков перед сборами. При этом, он благодарен ребятам, которые понимали, для кого играют, и отдали все силы.

"Исландия дома очень мощная, дает много борьбы. Я пересмотрел их матчи — они всегда агрессивны. Сегодня было важно выиграть эту борьбу", — заявил Ребров.

Тренер рассказал, что перед матчем призвал команду играть интенсивнее, после чего Руслан Малиновский и открыл счет в начале игры. Это уже потом Исландия активно контролировала мяч и создавала давление, усложняя выполнение плана.

Также тренер подчеркнул, что после сравнивания счета во втором тайме команда не стала защищать ничью, а продолжала атаковать ради победы.

Украина добыла ключевые три очка, которые помогли им выйти на второе место в группе.

Напомним, футболист национальной команды Михаил Мудрик снова "сменил профессию" — теперь таксует.

Защитник национальной сборной Илья Забарный добавил в ценнике 13 млн евро.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
