Ребров после победы над Исландией заявил, что важно было выиграть борьбу

Ребров рассказал, что гол Малиновского стал результатом установок
В третьем туре группового этапа квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины обыграла Исландию. Сине-желтым удалось забить сопернику пять мячей, но и трижды пропустили.
После игры Ребров на пресс-конференции рассказал, какие наставления делал команде.
Что Ребров просил от игроков
По словам Реброва, у сборной все игры тяжелые, особенно из-за травм игроков перед сборами. При этом, он благодарен ребятам, которые понимали, для кого играют, и отдали все силы.
"Исландия дома очень мощная, дает много борьбы. Я пересмотрел их матчи — они всегда агрессивны. Сегодня было важно выиграть эту борьбу", — заявил Ребров.
Тренер рассказал, что перед матчем призвал команду играть интенсивнее, после чего Руслан Малиновский и открыл счет в начале игры. Это уже потом Исландия активно контролировала мяч и создавала давление, усложняя выполнение плана.
Также тренер подчеркнул, что после сравнивания счета во втором тайме команда не стала защищать ничью, а продолжала атаковать ради победы.
Украина добыла ключевые три очка, которые помогли им выйти на второе место в группе.
