Ребров відреагував на критику щодо гри збірної України на утримання рахунку

Збірна України з футболу 13 жовтня зіграє матч кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда Азербайджану.

Перед грою Ребров на пресконференції відповів на критику щодо гри на утримання рахунку.

Ребров не утримує рахунок

Ребров на пресконференції, відповідаючи на запитання про важливість різниці забитих і пропущених м’ячів у боротьбі за вихід із групи, наголосив на амбітному підході команди.

За словами тренера, він ніколи не просить грати на утримання рахунко, коли команда виграє 1:0.

"Я ніколи не кажу гравцям, що ми забиваємо один м’яч і сідаємо в оборону. Ви можете запитати в Іллі Забарного — у нас такого немає. Я вважаю, що дуже важливо після забитого м’яча йти далі. Бо було багато випадків, коли ми виграємо 1:0 і наприкінці пропускаємо", — заявив Ребров.

Тренер підкреслив, що команда усвідомлює значення не лише очок, а й різниці м’ячів у цьому відборі, як і на Євро-2024.

Якщо з’явиться шанс, Ребров обіцяє, забити якомога більше, але головна мета — три очки.

Україна, з чотирма очками посідає друге місце в групі. У Франції дев'ять очок, у Ісландії три бали, а у Азербайджану одне очко.

