Ребров відреагував на критику щодо гри збірної України на утримання рахунку

Ребров стверджує, що ніколи не просить грати на утримання рахунку
Збірна України з футболу 13 жовтня зіграє матч кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда Азербайджану.
Перед грою Ребров на пресконференції відповів на критику щодо гри на утримання рахунку.
Ребров на пресконференції, відповідаючи на запитання про важливість різниці забитих і пропущених м’ячів у боротьбі за вихід із групи, наголосив на амбітному підході команди.
За словами тренера, він ніколи не просить грати на утримання рахунко, коли команда виграє 1:0.
"Я ніколи не кажу гравцям, що ми забиваємо один м’яч і сідаємо в оборону. Ви можете запитати в Іллі Забарного — у нас такого немає. Я вважаю, що дуже важливо після забитого м’яча йти далі. Бо було багато випадків, коли ми виграємо 1:0 і наприкінці пропускаємо", — заявив Ребров.
Тренер підкреслив, що команда усвідомлює значення не лише очок, а й різниці м’ячів у цьому відборі, як і на Євро-2024.
Якщо з’явиться шанс, Ребров обіцяє, забити якомога більше, але головна мета — три очки.
Україна, з чотирма очками посідає друге місце в групі. У Франції дев'ять очок, у Ісландії три бали, а у Азербайджану одне очко.
