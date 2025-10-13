Ребров отреагировал на критику относительно игры сборной Украины на удержание счета

Сергей Ребров. Фото: кадр из видео

Сборная Украины по футболу 13 октября сыграет матч квалификации чемпионата мира-2026. Соперником подопечных Сергея Реброва будет команда Азербайджана.

Перед игрой Ребров на пресс-конференции ответил на критику относительно игры на удержание счета.

Ребров не удерживает счет

Ребров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о важности разницы забитых и пропущенных мячей в борьбе за выход из группы, отметил амбициозный подход команды.

По словам тренера, он никогда не просит играть на удержание счета, когда команда выигрывает 1:0.

"Я никогда не говорю игрокам, что мы забиваем один мяч и садимся в оборону. Вы можете спросить у Ильи Забарного — у нас такого нет. Я считаю, что очень важно после забитого мяча идти дальше. Потому что было много случаев, когда мы выигрываем 1:0 и в конце пропускаем", — заявил Ребров.

Тренер подчеркнул, что команда осознает значение не только очков, но и разницы мячей в этом отборе, как и на Евро-2024.

Если появится шанс, Ребров обещает, забить как можно больше, но главная цель — три очка.

Украина, с четырьмя очками занимает второе место в группе. У Франции девять очков, у Исландии три балла, а у Азербайджана одно очко.

Напомним, лидер сборной Украины Илья Забарный стал уникальным футболистом в сине-желтой команде.

Экс-футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко заявил, что Реброву необходимо дать время.