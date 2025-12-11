Відео
Головна Спорт Ребров вирішив, де Україна зіграє зі Швецією у відборі на ЧС-2026

Ребров вирішив, де Україна зіграє зі Швецією у відборі на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:15
Збірна України обрала Валенсію для матчів плей-офф ЧС-2026
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Збірна України визначилася з місцем проведення обох матчів плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Підопічні Сергія Реброва зіграють свої зустрічі на стадіоні "Месталья" у Валенсії.

Місцевий стадіон стане формально "домашньою" ареною для українців у березні, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Ініціатором вибору виступив головний тренер збірної Сергій Ребров. Він наполягав на майданчику, де команда зможе отримати стабільні умови, якісний газон та очікувану підтримку української діаспори в Іспанії. Матч зі Швецією, а потім і потенційна зустріч із переможцем пари Польща — Албанія вважатимуться домашніми для України.

Чому Валенсія стала пріоритетним варіантом

Для Федерації футболу України ключовим фактором стали кліматичні умови та логістика. За інформацією джерел, саме "Месталья" відповідає вимогам команди щодо розміщення, підготовки та інфраструктури, дозволяючи мінімізувати ризики перед вирішальними поєдинками.

Матч Україна - Швеція призначено на 26 березня 2026 року. У разі перемоги "синьо-жовті" також зіграють у Валенсії та фінальний раунд плей-оф за путівку на чемпіонат світу.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила на деякий час змінити національну команду.

Тренер Юрген Клопп висунув умови Флорентіно Пересу, щоб стати наставником мадридського "Реала". 

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Валенсія ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
