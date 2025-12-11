Видео
Главная Спорт Ребров решил, где Украина сыграет со Швецией в отборе на ЧМ-2026

Ребров решил, где Украина сыграет со Швецией в отборе на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 15:15
Сборная Украины выбрала Валенсию для матчей плей-офф ЧМ-2026
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Сборная Украины определилась с местом проведения обоих матчей плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. Подопечные Сергея Реброва сыграют свои встречи на стадионе "Месталья" в Валенсии.

Местный стадион станет формально "домашней" ареной для украинцев в марте, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Инициатором выбора выступил главный тренер сборной Сергей Ребров. Он настаивал на площадке, где команда сможет получить стабильные условия, качественный газон и ожидаемую поддержку украинской диаспоры в Испании. Матч со Швецией, а затем и потенциальная встреча с победителем пары Польша — Албания будут считаться домашними для Украины.

Почему Валенсия стала приоритетным вариантом

Для Федерации футбола Украины ключевым фактором стали климатические условия и логистика. По информации источников, именно "Месталья" соответствует требованиям команды по размещению, подготовке и инфраструктуре, позволяя минимизировать риски перед решающими поединками.

Матч Украина — Швеция назначен на 26 марта 2026 года. В случае победы "сине-желтые" также сыграют в Валенсии и финальный раунд плей-офф за путевку на чемпионат мира. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Валенсия ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
