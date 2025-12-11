Сборная Украины выбрала Валенсию для матчей плей-офф ЧМ-2026

Ребров решил, где Украина сыграет со Швецией в отборе на ЧМ-2026
Сборная Украины определилась с местом проведения обоих матчей плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. Подопечные Сергея Реброва сыграют свои встречи на стадионе "Месталья" в Валенсии.
Местный стадион станет формально "домашней" ареной для украинцев в марте, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Инициатором выбора выступил главный тренер сборной Сергей Ребров. Он настаивал на площадке, где команда сможет получить стабильные условия, качественный газон и ожидаемую поддержку украинской диаспоры в Испании. Матч со Швецией, а затем и потенциальная встреча с победителем пары Польша — Албания будут считаться домашними для Украины.
Почему Валенсия стала приоритетным вариантом
Для Федерации футбола Украины ключевым фактором стали климатические условия и логистика. По информации источников, именно "Месталья" соответствует требованиям команды по размещению, подготовке и инфраструктуре, позволяя минимизировать риски перед решающими поединками.
Матч Украина — Швеция назначен на 26 марта 2026 года. В случае победы "сине-желтые" также сыграют в Валенсии и финальный раунд плей-офф за путевку на чемпионат мира.
