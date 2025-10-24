Відео
Ребров залишиться у збірній України — що відомо

Ребров залишиться у збірній України — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 17:11
Оновлено: 17:19
Панатінаїкос відмовився від Реброва на користь відомого тренера
Тренер Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Грецький "Панатінаїкос" визначився з новим головним тренером, завершивши низку чуток про можливе запрошення Сергія Реброва.

Українського фахівця називали одним із фаворитів на посаду, однак клуб обрав інший напрямок, повідомляє El Mundo Deportivo.

Переговори з Сергієм Ребровим справді велися, але остаточне рішення керівництво ухвалило на користь досвідченого іспанця Рафаеля Бенітеса. Контракт розрахований до 2027 року, і вже найближчими днями Бенітес почне підготовку команди до матчів чемпіонату Греції та Ліги Європи.

Рафаэль Бенитес
Рафаель Бенітес на тренерській лаві. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Чим відомий Рафаель Бенітес

Це один із найтитулованіших тренерів свого покоління. Він вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА з "Ліверпулем", двічі ставав чемпіоном Іспанії з "Валенсією", а також працював із такими клубами, як "Інтер", "Челсі", "Реал" (Мадрид) та "Наполі". Останніми роками фахівець очолював "Евертон" та "Сельту", де зумів стабілізувати гру та повернути клуб у єврокубкову зону.

Що чекає на збірну України

Ребров, який очолює "синьо-жовтих" із 2023 року, залишається зосередженим на роботі з національною командою. Він відхилив можливість змінити клубний вектор, вважаючи за краще завершити кваліфікаційний цикл та продовжити проєкт, розпочатий після відходу Петракова.

Найближчими тижнями українська команда продовжить боротьбу у відборі до чемпіонату світу-2026. Уже в листопаді на "синьо-жовтих" чекають складні поєдинки зі збірними Франції та Ісландії.

Нагадаємо, захисник збірної України Віталій Миколенко вже влітку може приєднатися до амбітної команди.

Український боксер Олександр Усик зустрівся з легендарним героєм України та командиром "Азова".

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров тренер Панатінаїкос
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
