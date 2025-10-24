Панатінаїкос відмовився від Реброва на користь відомого тренера

Ребров залишиться у збірній України — що відомо
Грецький "Панатінаїкос" визначився з новим головним тренером, завершивши низку чуток про можливе запрошення Сергія Реброва.
Українського фахівця називали одним із фаворитів на посаду, однак клуб обрав інший напрямок, повідомляє El Mundo Deportivo.
Переговори з Сергієм Ребровим справді велися, але остаточне рішення керівництво ухвалило на користь досвідченого іспанця Рафаеля Бенітеса. Контракт розрахований до 2027 року, і вже найближчими днями Бенітес почне підготовку команди до матчів чемпіонату Греції та Ліги Європи.
Чим відомий Рафаель Бенітес
Це один із найтитулованіших тренерів свого покоління. Він вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА з "Ліверпулем", двічі ставав чемпіоном Іспанії з "Валенсією", а також працював із такими клубами, як "Інтер", "Челсі", "Реал" (Мадрид) та "Наполі". Останніми роками фахівець очолював "Евертон" та "Сельту", де зумів стабілізувати гру та повернути клуб у єврокубкову зону.
Що чекає на збірну України
Ребров, який очолює "синьо-жовтих" із 2023 року, залишається зосередженим на роботі з національною командою. Він відхилив можливість змінити клубний вектор, вважаючи за краще завершити кваліфікаційний цикл та продовжити проєкт, розпочатий після відходу Петракова.
Найближчими тижнями українська команда продовжить боротьбу у відборі до чемпіонату світу-2026. Уже в листопаді на "синьо-жовтих" чекають складні поєдинки зі збірними Франції та Ісландії.
