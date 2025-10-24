Панатинаикос отказался от Реброва в пользу известного тренера

Ребров останется в сборной Украины — что известно
Греческий "Панатинаикос" определился с новым главным тренером, завершив череду слухов о возможном приглашении Сергея Реброва.
Украинского специалиста называли одним из фаворитов на пост, однако клуб выбрал другое направление, сообщает El Mundo Deportivo.
Переговоры с Сергеем Ребровым действительно велись, но окончательное решение руководство приняло в пользу опытного испанца Рафаэля Бенитеса. Контракт рассчитан до 2027 года, и уже в ближайшие дни Бенитес начнет подготовку команды к матчам чемпионата Греции и Лиги Европы.
Чем известен Рафаэль Бенитес
Это один из самых титулованных тренеров своего поколения. Он выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем", дважды становился чемпионом Испании с "Валенсией", а также работал с такими клубами, как "Интер", "Челси", "Реал" (Мадрид) и "Наполи". В последние годы специалист возглавлял "Эвертон" и "Сельту", где сумел стабилизировать игру и вернуть клуб в еврокубковую зону.
Что ждет сборную Украины
Ребров, который возглавляет "сине-желтых" с 2023 года, остается сосредоточенным на работе с национальной командой. Он отклонил возможность сменить клубный вектор, предпочтя завершить квалификационный цикл и продолжить проект, начатый после ухода Петракова.
В ближайшие недели украинская команда продолжит борьбу в отборе к чемпионату мира-2026. Уже в ноябре "сине-желтых" ждут сложные поединки со сборными Франции и Исландии.
Напомним, защитник сборной Украины Виталий Миколенко уже летом может присоединиться к амбициозной команде.
Украинский боксер Александр Усик встретился с легендарным героем Украины и командиром "Азова".
Читайте Новини.LIVE!