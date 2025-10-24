Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров останется в сборной Украины — что известно

Ребров останется в сборной Украины — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 17:11
обновлено: 17:19
Панатинаикос отказался от Реброва в пользу известного тренера
Тренер Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Греческий "Панатинаикос" определился с новым главным тренером, завершив череду слухов о возможном приглашении Сергея Реброва.

Украинского специалиста называли одним из фаворитов на пост, однако клуб выбрал другое направление, сообщает El Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте также:

Переговоры с Сергеем Ребровым действительно велись, но окончательное решение руководство приняло в пользу опытного испанца Рафаэля Бенитеса. Контракт рассчитан до 2027 года, и уже в ближайшие дни Бенитес начнет подготовку команды к матчам чемпионата Греции и Лиги Европы. 

Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес на тренерской скамье. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Чем известен Рафаэль Бенитес

Это один из самых титулованных тренеров своего поколения. Он выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем", дважды становился чемпионом Испании с "Валенсией", а также работал с такими клубами, как "Интер", "Челси", "Реал" (Мадрид) и "Наполи". В последние годы специалист возглавлял "Эвертон" и "Сельту", где сумел стабилизировать игру и вернуть клуб в еврокубковую зону.

Что ждет сборную Украины 

Ребров, который возглавляет "сине-желтых" с 2023 года, остается сосредоточенным на работе с национальной командой. Он отклонил возможность сменить клубный вектор, предпочтя завершить квалификационный цикл и продолжить проект, начатый после ухода Петракова.

В ближайшие недели украинская команда продолжит борьбу в отборе к чемпионату мира-2026. Уже в ноябре "сине-желтых" ждут сложные поединки со сборными Франции и Исландии. 

Напомним, защитник сборной Украины Виталий Миколенко уже летом может присоединиться к амбициозной команде. 

Украинский боксер Александр Усик встретился с легендарным героем Украины и командиром "Азова". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров тренер Панатинаикос
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации