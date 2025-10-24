Панатинаикос отказался от Реброва в пользу известного тренера

Тренер Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Греческий "Панатинаикос" определился с новым главным тренером, завершив череду слухов о возможном приглашении Сергея Реброва.

Украинского специалиста называли одним из фаворитов на пост, однако клуб выбрал другое направление, сообщает El Mundo Deportivo.

Переговоры с Сергеем Ребровым действительно велись, но окончательное решение руководство приняло в пользу опытного испанца Рафаэля Бенитеса. Контракт рассчитан до 2027 года, и уже в ближайшие дни Бенитес начнет подготовку команды к матчам чемпионата Греции и Лиги Европы.

Рафаэль Бенитес на тренерской скамье. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Чем известен Рафаэль Бенитес

Это один из самых титулованных тренеров своего поколения. Он выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем", дважды становился чемпионом Испании с "Валенсией", а также работал с такими клубами, как "Интер", "Челси", "Реал" (Мадрид) и "Наполи". В последние годы специалист возглавлял "Эвертон" и "Сельту", где сумел стабилизировать игру и вернуть клуб в еврокубковую зону.

Что ждет сборную Украины

Ребров, который возглавляет "сине-желтых" с 2023 года, остается сосредоточенным на работе с национальной командой. Он отклонил возможность сменить клубный вектор, предпочтя завершить квалификационный цикл и продолжить проект, начатый после ухода Петракова.

В ближайшие недели украинская команда продолжит борьбу в отборе к чемпионату мира-2026. Уже в ноябре "сине-желтых" ждут сложные поединки со сборными Франции и Исландии.

