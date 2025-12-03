Реброва закликали повернути в збірну України лідера команди

Сергій Ребров керує діями команди. Фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Колишній наставник "Сталі", "Вереса" та "Руху" Володимир Мазяр висловив думку про те, що Сергій Ребров може отримати додатковий варіант для посилення збірної України. За його словами, досвід Андрія Ярмоленка здатен стати в пригоді в ситуаціях, коли вирішують емоції та індивідуальна майстерність.

Гравець провів останній матч за національну команду ще в березні 2025 року, вийшовши на заміну в кінці зустрічі проти Бельгії, нагадує YouTube-канал "Брутальний футбол".

Володимир Мазяр зазначив, що в декількох іграх за "Динамо" Андрій Ярмоленко показував, що здатен впливати на результат навіть у незвичній ролі форварда. Тренер додав, що участь ветерана у двох найближчих матчах плей-оф могла б дати команді додаткові варіанти.

Андрій Ярмоленко під час поєдинку. Фото: УНІАН

Чому Мазяр бачить у Ярмоленка потенціал

Збірна України в березні 2026 року зіграє ключовий поєдинок проти Швеції, а переможець пари зустрінеться з найкращим у матчі Польща — Албанія. На думку фахівця, саме в таких стиках можуть стати в пригоді досвідчені футболісти, які вміють витримувати тиск та брати гру на себе.

"Я думаю, що Ярмоленко може допомогти в цих двох матчах. Він здатний дати емоції та індивідуальні дії. У деяких зустрічах за "Динамо" він довів, що в змозі приносити якість", — пояснив Мазяр.

