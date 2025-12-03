Видео
Главная Спорт Реброву дали важную кадровую рекомендацию по сборной Украины

Реброву дали важную кадровую рекомендацию по сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 13:44
Реброва призвали вернуть в сборную Украины лидера команды
Сергей Ребров руководит действиями команды. Фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Бывший наставник "Стали", "Вереса" и "Руха" Владимир Мазяр высказал мнение о том, что Сергей Ребров может получить дополнительный вариант для усиления сборной Украины. По его словам, опыт Андрея Ярмоленко способен пригодиться в ситуациях, когда решают эмоции и индивидуальное мастерство.

Игрок провел последний матч за национальную команду еще в марте 2025 года, выйдя на замену в концовке встречи против Бельгии, напоминает YouTube-канал "Брутальный футбол".

Читайте также:

Владимир Мазяр отметил, что в нескольких играх за "Динамо" Ярмоленко показывал, что способен влиять на результат даже в непривычной роли форварда. Тренер добавил, что участие ветерана в двух ближайших матчах плей-офф могло бы дать команде дополнительные варианты. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время поединка. Фото: УНИАН

Почему Мазяр видит в Ярмоленко потенциал  

Сборная Украины в марте 2026 года сыграет ключевой поединок против Швеции, а победитель пары встретится с лучшим в матче Польша — Албания. По мнению специалиста, именно в таких стыках могут пригодиться опытные футболисты, которые умеют выдерживать давление и брать игру на себя.

"Я думаю, что Ярмоленко может помочь в этих двух матчах. Он способен дать эмоции и индивидуальные действия. В некоторых встречах за "Динамо" он доказал, что в состоянии приносить качество", — объяснил Мазяр. 

Напомним, Артем Милевский объяснил отсутствие необходимости появляться в центрах ТЦК и СП. 

Футболист Михаил Мудрик может получить право снова играть спустя больше года отсутствия на поле. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Андрей Ярмоленко ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
