Усик Ф'юрі андеркард — які боксери битимуться перед головним поєдинком вечора

Реванш Усик-Ф'юрі — за кого вболівати українцям в андеркарді
Сьогодні вночі весь боксерський світ збирається дивитись реванш Усик — Ф'юрі. Але це буде головним поєдинком вечора, до цього усі охочі стануть свідками масштабного андеркарду.
У андеркарді поєдинку українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі очікується відразу сім поєдинків, повідомляє портал Новини.LIVE.
У трьох з цих поєдинків візьмуть участь українські боксери. Тому українцям буде за кого вболівати ще до виходу Олександра Усика.
Повний список андеркарду бою Усик — Ф'юрі
Андрій Новицький (Україна) – Едгар Рамірес (Мексика)
Даніель Лапін (Україна) – Ділан Колін (Франція)
Ісаак Лоу (Велика Британія) – Лі Макгрегор (Велика Британія)
Пітер Макгрейл (Велика Британія) – Ріс Едвардс (Велика Британія)
Джонні Фішер (Велика Британія) – Девід Аллен (Велика Британія)
Сергій Богачук (Україна) – Ішмаель Девіс (Велика Британія)
Мозес Ітаума (Велика Британія) – Демсі Маккін (Австралія)
Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Ф'юрі.
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