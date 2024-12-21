Усик Ф'юрі андеркард — які боксери битимуться перед головним поєдинком вечора

Українські боксери Даніель Лапін та Олександр Усик. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Сьогодні вночі весь боксерський світ збирається дивитись реванш Усик — Ф'юрі. Але це буде головним поєдинком вечора, до цього усі охочі стануть свідками масштабного андеркарду.

У андеркарді поєдинку українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі очікується відразу сім поєдинків, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Повний список андеркарду бою Усик — Ф'юрі

Андрій Новицький (Україна) – Едгар Рамірес (Мексика)

Даніель Лапін (Україна) – Ділан Колін (Франція)

Ісаак Лоу (Велика Британія) – Лі Макгрегор (Велика Британія)

Пітер Макгрейл (Велика Британія) – Ріс Едвардс (Велика Британія)

Джонні Фішер (Велика Британія) – Девід Аллен (Велика Британія)

Сергій Богачук (Україна) – Ішмаель Девіс (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) – Демсі Маккін (Австралія)

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Ф'юрі.

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