Усик Фьюри андеркард — какие боксеры будут биться перед главным поединком вечера

Украинские боксеры Даниэль Лапин и Александр Усик. Фото: instagram.com/daniel.lapin

Сегодня ночью весь боксерский мир собирается смотреть реванш Усик-Фьюри. Но это будет главным поединком вечера, до этого все желающие станут свидетелями масштабного андеркарда.

В андеркарде поединка украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри ожидается сразу семь поединков, сообщает портал Новини.LIVE.

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В трех из этих поединков примут участие украинские боксеры. Поэтому украинцам будет за кого болеть еще до выхода Александра Усика.

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Полный список андеркарда боя Усик - Фьюри

Андрей Новицкий (Украина) – Эдгар Рамирес (Мексика)

Даниэль Лапин (Украина) – Дилан Колин (Франция)

Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания)

Питер Макгрейл (Великобритания) – Рис Эдвардс (Великобритания)

Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания)

Сергей Богачук (Украина) – Ишмаэль Дэвис (Великобритания)

Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)

Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик - Фьюри.

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