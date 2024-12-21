Усик Фьюри андеркард — какие боксеры будут биться перед главным поединком вечера

Реванш Усик-Фьюри — за кого болеть украинцам в андеркарде
Сегодня ночью весь боксерский мир собирается смотреть реванш Усик-Фьюри. Но это будет главным поединком вечера, до этого все желающие станут свидетелями масштабного андеркарда.
В андеркарде поединка украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри ожидается сразу семь поединков, сообщает портал Новини.LIVE.
В трех из этих поединков примут участие украинские боксеры. Поэтому украинцам будет за кого болеть еще до выхода Александра Усика.
Полный список андеркарда боя Усик - Фьюри
Андрей Новицкий (Украина) – Эдгар Рамирес (Мексика)
Даниэль Лапин (Украина) – Дилан Колин (Франция)
Исаак Лоу (Великобритания) – Ли Макгрегор (Великобритания)
Питер Макгрейл (Великобритания) – Рис Эдвардс (Великобритания)
Джонни Фишер (Великобритания) – Дэвид Аллен (Великобритания)
Сергей Богачук (Украина) – Ишмаэль Дэвис (Великобритания)
Мозес Итаума (Великобритания) – Демси Маккин (Австралия)
Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик - Фьюри.
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