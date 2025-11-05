Відео
Ріццолі повідомив, чи Динамо забило чистий м'яч у ворота Шахтаря

Дата публікації: 5 листопада 2025 17:18
Оновлено: 17:21
Нікола Ріццолі пояснив, чому гол Буяльського у матчі Шахтар — Динамо був зарахований
Нікола Ріццолі. Фото: УАФ

В матчі 11-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Динамо" було кілька рішень арбітра, які викликали питання. Донеччани акцентували увагу на тому, що взяття воріт Віталієм Буяльським не мали зараховувати через пасивний офсайд у Андрія Ярмоленка.

Ситуацію прокоментував головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі для YouTube-каналу УАФ.

Читайте також:

 

Яким Ріццолі побачив гол Буяльського

Ріццолі порівняв ситуацію з матчем "Зоря" — "Рух", у якому гол скасували через активну участь в голі нападника, що був у пасивному офсайді. Тут вплив обмежився лише полем зору воротаря. Фахівець вважає, що нападник "Динамо" не рухався до м’яча, не брав участі в епізоді, а удар виконано з близької відстані.

Ключовим критерієм Ріццолі вказав на наявність візуального контакту воротаря з м’ячем і перекриття траєкторії удару нападником. Тому він вважає, що Ярмоленко не порушував правил, бо не рухався, не грав у м’яч, а воротар бачив і момент удару, і політ м’яча.

"Тому рішення арбітра та асистента про зарахування голу є правильним. З огляду на зазначені причини відеоасистент арбітра провів тиху перевірку", — зазначив Ріццолі.

Гол Буяльського став єдиним для "Динамо" у матчі, але не врятував команду від поразки. Це рішення підтвердило, що офсайдна пастка не спрацювала.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою була історія зіркового кохання Олега Блохіна.

Також відомо, як склалася доля доньки Блохіна від першого шлюбу.

УАФ футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
