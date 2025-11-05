Нікола Ріццолі пояснив, чому гол Буяльського у матчі Шахтар — Динамо був зарахований

Нікола Ріццолі. Фото: УАФ

В матчі 11-го туру УПЛ між "Шахтарем" та "Динамо" було кілька рішень арбітра, які викликали питання. Донеччани акцентували увагу на тому, що взяття воріт Віталієм Буяльським не мали зараховувати через пасивний офсайд у Андрія Ярмоленка.

Ситуацію прокоментував головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі для YouTube-каналу УАФ.

Яким Ріццолі побачив гол Буяльського

Ріццолі порівняв ситуацію з матчем "Зоря" — "Рух", у якому гол скасували через активну участь в голі нападника, що був у пасивному офсайді. Тут вплив обмежився лише полем зору воротаря. Фахівець вважає, що нападник "Динамо" не рухався до м’яча, не брав участі в епізоді, а удар виконано з близької відстані.

Ключовим критерієм Ріццолі вказав на наявність візуального контакту воротаря з м’ячем і перекриття траєкторії удару нападником. Тому він вважає, що Ярмоленко не порушував правил, бо не рухався, не грав у м’яч, а воротар бачив і момент удару, і політ м’яча.

"Тому рішення арбітра та асистента про зарахування голу є правильним. З огляду на зазначені причини відеоасистент арбітра провів тиху перевірку", — зазначив Ріццолі.

Гол Буяльського став єдиним для "Динамо" у матчі, але не врятував команду від поразки. Це рішення підтвердило, що офсайдна пастка не спрацювала.

