Никола Риццоли объяснил, почему гол Буяльского в матче Шахтер — Динамо был засчитан

В матче 11-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" было несколько решений арбитра, которые вызвали вопросы. Дончане акцентировали внимание на том, что взятие ворот Виталием Буяльским не должны были засчитывать из-за пассивного офсайда у Андрея Ярмоленко.

Ситуацию прокомментировал главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли для YouTube-канала УАФ.

Каким Риццоли увидел гол Буяльского

Риццоли сравнил ситуацию с матчем "Заря" — "Рух", где гол отменили из-за активного участия в голе нападающего, который был в пассивном офсайде. Здесь влияние ограничилось лишь полем зрения вратаря. Специалист считает, что нападающий "Динамо" не двигался к мячу, не участвовал в эпизоде, а удар выполнен с близкого расстояния.

Ключевым критерием Риццоли указал на наличие визуального контакта вратаря с мячом и перекрытие траектории удара нападающим. Поэтому он считает, что Ярмоленко не нарушал правил, потому что не двигался, не играл в мяч, а вратарь видел и момент удара, и полет мяча.

"Поэтому решение арбитра и ассистента о зачислении гола является правильным. Учитывая указанные причины видеоассистент арбитра провел тихую проверку", — отметил Риццоли.

Гол Буяльского стал единственным для "Динамо" в матче, но не спас команду от поражения. Это решение подтвердило, что офсайдная ловушка не сработала.

