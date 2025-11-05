Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Риццоли сообщил, забило ли Динамо чистый мяч в ворота Шахтера

Риццоли сообщил, забило ли Динамо чистый мяч в ворота Шахтера

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 17:18
обновлено: 17:21
Никола Риццоли объяснил, почему гол Буяльского в матче Шахтер — Динамо был засчитан
Никола Риццоли. Фото: УАФ

В матче 11-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" было несколько решений арбитра, которые вызвали вопросы. Дончане акцентировали внимание на том, что взятие ворот Виталием Буяльским не должны были засчитывать из-за пассивного офсайда у Андрея Ярмоленко.

Ситуацию прокомментировал главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли для YouTube-канала УАФ.

Реклама
Читайте также:

 

Каким Риццоли увидел гол Буяльского

Риццоли сравнил ситуацию с матчем "Заря" — "Рух", где гол отменили из-за активного участия в голе нападающего, который был в пассивном офсайде. Здесь влияние ограничилось лишь полем зрения вратаря. Специалист считает, что нападающий "Динамо" не двигался к мячу, не участвовал в эпизоде, а удар выполнен с близкого расстояния.

Ключевым критерием Риццоли указал на наличие визуального контакта вратаря с мячом и перекрытие траектории удара нападающим. Поэтому он считает, что Ярмоленко не нарушал правил, потому что не двигался, не играл в мяч, а вратарь видел и момент удара, и полет мяча.

"Поэтому решение арбитра и ассистента о зачислении гола является правильным. Учитывая указанные причины видеоассистент арбитра провел тихую проверку", — отметил Риццоли.

Гол Буяльского стал единственным для "Динамо" в матче, но не спас команду от поражения. Это решение подтвердило, что офсайдная ловушка не сработала.

Напомним, ранее стало известно, какой была история звездной любви Олега Блохина.

Также известно, как сложилась судьба дочери Блохина от первого брака.

УАФ футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации