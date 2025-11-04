Суркис против Палкина: конфликт после матча Шахтер — Динамо набирает обороты

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Перипетии относительно матча "Шахтер" — "Динамо" (3:1) в УПЛ разгораются с новой силой. На этот раз в конфронтацию вступили президент киевлян Игорь Суркис и генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Как в старые-добрые времена, когда футбол в Украине был на пике популярности, Суркис и Палкин высказали друг другу претензии, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Чем недоволен Суркис

В комментарии официальному сайту клуба он поддержал Александра Шовковского, который назвал не назначенный пенальти на Шоле Огундане "беспределом", и дал прямой ответ гендиректору "горняков" Сергею Палкину.

"То, что произошло во Львове, меня не просто расстроило — это вызвало возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского слова "беспредел" в адрес судейства. Если он его использовал, значит, терпение лопнуло — и у него, и у меня!", — заявил Суркис.

Президент клуба высказал претензии арбитру Виталию Романову и его коллегам по VAR. По словам Суркиса, это был чистый пенальти и при счете 2:2 игра могла перевернуться и киевляне могли вырвать победу. Зато в конце игры футболисты пошли рисковать и команда пропустила в третий раз.

Суркис ответил Палкину, который после кубкового матча (2:1) намекал на предвзятость судей.

"Палкин говорил: "Я знаю, кому это нужно". Так вот, господин Палкин, мы тоже знаем, кому это нужно. Очень хорошо знаем. И молчать не будем. Прошу зафиксировать", — отметил Суркис.

Владелец "Динамо" также намекнул на давление со стороны "Шахтера" на судейский корпус.

Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Ответ Палкина: кто сколько платит налогов и забило ли "Динамо"

Гендиректор "Шахтера" пошел в контрнаступление с козырей, которыми стали налоги.

"С апреля 2022-го мы заработали более четырехсот миллионов долларов. Покупаем за десять-пятнадцать, продаем втрое дороже. А как с налогами у главного конкурента?" — спросил Палкин.

По словам гендиректора, с начала полномасштабной войны "Шахтер" уплатил более 1,87 миллиарда гривен налогов, что эквивалентно примерно 47 миллионам долларов.

Затем Палкин акцентировал та том, что гол Виталия Буяльского должны были не засчитывать, поскольку Андрей Ярмоленко был в пассивном офсайде.

Вторым спорным эпизодом Палкин назвал тот, когда в борьбе за мяч Ярмоленко схватил Валерия Бондаря за горло. Гендиректор "горняков" считает, что это была красная карточка.

