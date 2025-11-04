Суркіс проти Палкіна: конфлікт після матчу Шахтар — Динамо набирає обертів

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Перипетії стосовно матчу "Шахтар" — "Динамо" (3:1) в УПЛ розпалюються з новою силою. Цього разу в конфронтацію вступили президент киян Ігор Суркіс та генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Як в старі-добрі часи, коли футбол в Україні був на піку популярності, Суркіс та Палкін висловили один одному претензії, повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Чим незадоволений Суркіс

У коментарі офіційному сайту клубу він підтримав Олександра Шовковського, який назвав непризначений пенальті на Шолі Огундані "свавіллям", і дав пряму відповідь гендиректору "гірників" Сергію Палкіну.

"Те, що сталося у Львові, мене не просто засмутило — це викликало обурення. Я ніколи не чув від Шовковського слова "свавілля" на адресу суддівства. Якщо він його використав, значить, терпець увірвався — і в нього, і в мене!", — заявив Суркіс.

Президент клубу висловив претензії арбітру Віталію Романову і його колегам на VAR. За словами Суркіса, це був чистий пенальті і за рахунку 2:2 гра могла перевернутися і кияни могли вирвати перемогу. Натомість в кінці гри футболісти пішли ризикувати й команда пропустила втретє.

Суркіс відповів Палкіну, який після кубкового матчу (2:1) натякав на упередженість суддів.

"Палкін казав: "Я знаю, кому це потрібно". Так от, пане Палкін, ми теж знаємо, кому це потрібно. Дуже добре знаємо. І мовчати не будемо. Прошу зафіксувати", — зазначив Суркіс.

Власник "Динамо" також натякнув на тиск з боку "Шахтаря" на суддівський корпус.

Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Відповідь Палкіна: хто скільки платить податків і чи забило "Динамо"

Гендиректор "Шахтаря" пішов у контрнаступ з козирів, якими стали податки.

"З квітня 2022-го ми заробили понад чотириста мільйонів доларів. Купуємо за десять-п’ятнадцять, продаємо втричі дорожче. А як із податками у головного конкурента?" — запитав Палкін.

За словами гендиректора, від початку повномасштабної війни "Шахтар" сплатив понад 1,87 мільярда гривень податків, що еквівалентно приблизно 47 мільйонам доларів.

Потім Палкін акцентував та тому, що гол Віталія Буяльського мали не зараховувати, оскільки Андрій Ярмоленко був у пасивному офсайді.

Другим суперечливим епізодом Палкін назвав той, коли у боротьбі за м’яч Ярмоленко схопив Валерія Бондаря за горло. Гендиректор "гірників" вважає, що це була червона картка.

