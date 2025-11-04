Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Суркіс та Палкін посперечалися через матч Шахтар — Динамо

Суркіс та Палкін посперечалися через матч Шахтар — Динамо

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 19:15
Оновлено: 18:56
Суркіс проти Палкіна: конфлікт після матчу Шахтар — Динамо набирає обертів
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Перипетії стосовно матчу "Шахтар" — "Динамо" (3:1) в УПЛ розпалюються з новою силою. Цього разу в конфронтацію вступили президент киян Ігор Суркіс та генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Як в старі-добрі часи, коли футбол в Україні був на піку популярності, Суркіс та Палкін висловили один одному претензії, повідомив портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:
Александр Шовковский
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Чим незадоволений Суркіс

У коментарі офіційному сайту клубу він підтримав Олександра Шовковського, який назвав непризначений пенальті на Шолі Огундані "свавіллям", і дав пряму відповідь гендиректору "гірників" Сергію Палкіну.

"Те, що сталося у Львові, мене не просто засмутило — це викликало обурення. Я ніколи не чув від Шовковського слова "свавілля" на адресу суддівства. Якщо він його використав, значить, терпець увірвався — і в нього, і в мене!", — заявив Суркіс.

Президент клубу висловив претензії арбітру Віталію Романову і його колегам на VAR. За словами Суркіса, це був чистий пенальті і за рахунку 2:2 гра могла перевернутися і кияни могли вирвати перемогу. Натомість в кінці гри футболісти пішли ризикувати й команда пропустила втретє.

Суркіс відповів Палкіну, який після кубкового матчу (2:1) натякав на упередженість суддів.

"Палкін казав: "Я знаю, кому це потрібно". Так от, пане Палкін, ми теж знаємо, кому це потрібно. Дуже добре знаємо. І мовчати не будемо. Прошу зафіксувати", — зазначив Суркіс.

Власник "Динамо" також натякнув на тиск з боку "Шахтаря" на суддівський корпус.

Сергей Палкин
Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Відповідь Палкіна: хто скільки платить податків і чи забило "Динамо"

Гендиректор "Шахтаря" пішов у контрнаступ з козирів, якими стали податки.

"З квітня 2022-го ми заробили понад чотириста мільйонів доларів. Купуємо за десять-п’ятнадцять, продаємо втричі дорожче. А як із податками у головного конкурента?" — запитав Палкін.

За словами гендиректора, від початку повномасштабної війни "Шахтар" сплатив понад 1,87 мільярда гривень податків, що еквівалентно приблизно 47 мільйонам доларів.

Потім Палкін акцентував та тому, що гол Віталія Буяльського мали не зараховувати, оскільки Андрій Ярмоленко був у пасивному офсайді.

Другим суперечливим епізодом Палкін назвав той, коли у боротьбі за м’яч Ярмоленко схопив Валерія Бондаря за горло. Гендиректор "гірників" вважає, що це була червона картка.

Нагадаємо, раніше ми писали про історію кохання легенди "Динамо" Олега Блохіна та культової гімнастки Ірини Дерюгіної.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров здивував заявкою команди на матчі відбору на ЧС-2026.

футбол ФК Шахтар Динамо Ігор Суркіс Сергій Палкін
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації