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Рівалдо пояснив, чому Вінісіус був гідний Золотого м'яча

29 жовтня 2024 09:31
Станіслав Костюк - Редактор
Рівалдо пояснив, чому Вінісіус гідний Золотого м'яча
Оголошення володаря "Золотого м'яча" 2024 року. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній футболіст "Барселони" та збірної Бразилії Рівалдо прокоментував підсумки церемонія нагородження "Золотий м'яч-2024". Легендарний футболіст вважає, що Вінісіус Жуніор заслуговує на цю нагороду.

Рівалдо пояснив, чому незадоволений голосуванням на своїй сторінці в Instagram.

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Бразилець Рівалдо підтримує всіх співвітчизників у футболі, і Вінісіус не є винятком. Декілька днів тому чемпіон світу 2002 року радів голу Рафіньї в "Ель Класико", але тепер він співчуває форварду "Реала", який так і не отримав "Золотий м'яч".

Рівалдо
Рівалдо з дружиною у 2024 році. Фото: instagram.com/rivaldo/

Що Рівалдо сказав про Вінісіуса

Бразилець жодної хвилини не сумнівався в тому, що саме футболіст "Реала" отримає найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу. Вінісіус минулого сезону допоміг своїй команді виграти Примеру та Лігу чемпіонів.

Рівалдо
Повідомлення Рівалдо. Фото: instagram.com/rivaldo/

Рівалдо написав, що попереду у Вінісіуса ще багато трофеїв. Водночас бразилець вважає, що іспанець Родрі заслужив "Золотий м'яч". Лідер "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії, а також навів "червону фурію" до тріумфу на Євро-2024.

Нагадаємо, Родрі та представниця "Барселони" Айтана Бонматі були визнані найкращими футболістами світу 2024 року.

Молодий іспанець Ламін Ямал отримав нагороду "Найкращому молодому гравцю" і увійшов до десятки найкращих футболістів світу на церемонії вручення "Золотого м'яча".

скандал футбол Родрі Золотий м'яч спорт Вінісіус Жуніор

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09:19 В Одесі майже за 5 млн грн порахують державні землі

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