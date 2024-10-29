Ривалдо объяснил, почему Винисиус достоин Золотого мяча

Объявление обладателя "Золотого мяча" 2024 года. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал итоги церемония награждения "Золотой мяч-2024". Легендарный футболист считает, что Винисиус Жуниор заслуживает эту награду.

Ривалдо объяснил, почему недоволен голосованием, на своей странице в Instagram.

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Бразилец Ривалдо поддерживает всех соотечественников в футболе, и Винисиус не является исключением. Несколько дней назад чемпион мира 2002 года радовался голу Рафиньи в "Эль Класико", но теперь он сочувствует форварду "Реала", который так и не получил "Золотой мяч".

Ривалдо с женой в 2024 году. Фото: instagram.com/rivaldo/

Что Ривалдо сказал о Винисиусе

Бразилец ни минуты не сомневался в том, что именно футболист "Реала" получит самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Винисиус в прошлом сезоне помог своей команде выиграть Примеру и Лигу чемпионов.

Сообщение Ривалдо. Фото: instagram.com/rivaldo/

Ривалдо написал, что впереди у Винисиуса еще много трофеев. В то же время бразилец считает, что испанец Родри заслужил "Золотой мяч". Лидер "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а также привел "красную фурию" к триумфу на Евро-2024.

Напомним, Родри и представительница "Барселоны" Айтана Бонмати были признаны лучшими футболистами мира 2024 года.

Молодой испанец Ламин Ямал получил награду "Лучшему молодому игроку" и вошел в десятку лучших футболистов мира на церемонии вручения "Золотого мяча".