Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ривалдо объяснил, почему Винисиус был достоин Золотого мяча arrow

Ривалдо объяснил, почему Винисиус был достоин Золотого мяча

29 октября 2024 09:31
Станислав Костюк - Редактор
Ривалдо объяснил, почему Винисиус достоин Золотого мяча
Объявление обладателя "Золотого мяча" 2024 года. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Станислав Костюк - Редактор

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал итоги церемония награждения "Золотой мяч-2024". Легендарный футболист считает, что Винисиус Жуниор заслуживает эту награду. 

Ривалдо объяснил, почему недоволен голосованием, на своей странице в Instagram

Читайте также:

Бразилец Ривалдо поддерживает всех соотечественников в футболе, и Винисиус не является исключением. Несколько дней назад чемпион мира 2002 года радовался голу Рафиньи в "Эль Класико", но теперь он сочувствует форварду "Реала", который так и не получил "Золотой мяч". 

Ривалдо
Ривалдо с женой в 2024 году. Фото: instagram.com/rivaldo/

Что Ривалдо сказал о Винисиусе 

Бразилец ни минуты не сомневался в том, что именно футболист "Реала" получит самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Винисиус в прошлом сезоне помог своей команде выиграть Примеру и Лигу чемпионов. 

Ривалдо
Сообщение Ривалдо. Фото: instagram.com/rivaldo/

Ривалдо написал, что впереди у Винисиуса еще много трофеев. В то же время бразилец считает, что испанец Родри заслужил "Золотой мяч". Лидер "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а также привел "красную фурию" к триумфу на Евро-2024. 

Напомним, Родри и представительница "Барселоны" Айтана Бонмати были признаны лучшими футболистами мира 2024 года. 

Молодой испанец Ламин Ямал получил награду "Лучшему молодому игроку" и вошел в десятку лучших футболистов мира на церемонии вручения "Золотого мяча". 

скандал футбол Родри Золотой мяч спорт Винисиус Жуниор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:00 Жителям двух регионов дадут средства на аренду жилья — условия

10:43 В Одесской области задержали контрабандные заготовки — куда везли

10:41 Зарплаты до 4 тыс. долларов — что предложит рынок труда в Польше

10:41 Атака дронов на Украину — сколько "шахедов" сбила ПВО

10:29 США назвали, что нужно Грузии для евроатлантической интеграции

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text
Срочная новость

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

10:10 Пограничники показали, какую технику РФ уничтожили на Харьковщине

10:07 Кости торчат из утеса — на Одесчине размывает старинное кладбище

09:53 Новые цены на продукты изменили пищевые привычки граждан — детали

11:00 Жителям двух регионов дадут средства на аренду жилья — условия

10:43 В Одесской области задержали контрабандные заготовки — куда везли

10:41 Зарплаты до 4 тыс. долларов — что предложит рынок труда в Польше

10:41 Атака дронов на Украину — сколько "шахедов" сбила ПВО

10:29 США назвали, что нужно Грузии для евроатлантической интеграции

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

10:10 Пограничники показали, какую технику РФ уничтожили на Харьковщине

10:07 Кости торчат из утеса — на Одесчине размывает старинное кладбище

09:53 Новые цены на продукты изменили пищевые привычки граждан — детали

09:40 В Сумах раздался громкий взрыв

09:36 Отключения света в Одессе — кого коснется

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text
Срочная новость

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Text

09:18 Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

Text

08:35 Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

Text

08:00 Усиление военного учета и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2024
Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья