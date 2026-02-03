Рома викреслила Довбика зі своїх єврокубкових планів

Артем Довбик під час матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Форвард збірної України Артем Довбик не зможе допомогти італійській "Ромі" щонайменше в найближчих матчах. Це призвело до складного рішення тренерського штабу "вовків".

"Рома" планує внести зміни до своєї заявки на Лігу Європи сезону 2025/26 після закриття зимового трансферного вікна, повідомляє Il Romanista.

Реклама

Читайте також:

Регламент турніру дає змогу кожному клубу замінити до трьох гравців в основному списку А. Очікується, що із заявки буде виключено Артема Довбика та Томмазо Бальданці, які вибули на тривалий термін через ушкодження. Також місце в списку звільниться після повернення Леона Бейлі в "Астон Віллу".

Олексій Гуцуляк (ліворуч) у гостях у Артема Довбика. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Що вирішив тренер "Роми"

Позиції, що звільнилися в заявці, мають посісти новачки команди Доніелл Мален та Браян Сарагоса. Ще одне місце, за даними джерела, буде віддано або Робініу Ваш, або Лоренцо Вентуріно.

Оновлений список гравців "Роми" на Лігу Європи має бути опублікований у четвер, 5 лютого. У поточному сезоні Довбик провів 17 матчів на клубному рівні, в яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка злякалася під час першого знайомства з уболівальниками амстердамського "Аякса".

Тим часом стала відома сума, яку Еліна Світоліна зуміла заробити за всю кар'єру.