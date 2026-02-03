Видео
Україна
Главная Спорт Рома доказала, что больше не рассчитывает на Довбика

Рома доказала, что больше не рассчитывает на Довбика

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 15:25
Рома вычеркнула Довбика из своих еврокубковых планов
Артем Довбик во время матча. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Форвард сборной Украины Артем Довбик не сможет помочь итальянской "Роме" как минимум в ближайших матчах. Это привело к сложному решению тренерского штаба "волков". 

"Рома" планирует внести изменения в свою заявку на Лигу Европы сезона 2025/26 после закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Il Romanista.

Читайте также:

Регламент турнира позволяет каждому клубу заменить до трех игроков в основном списке А. Ожидается, что из заявки будут исключены Артем Довбик и Томмазо Бальданци, которые выбыли на длительный срок из-за повреждений. Также место в списке освободится после возвращения Леона Бейли в "Астон Виллу". 

Артем Довбик
Алексей Гуцуляк (слева) в гостях у Артема Довбика. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Что решил тренер "Ромы"

Освободившиеся позиции в заявке должны занять новички команды Дониелл Мален и Брайан Сарагоса. Еще одно место, по данным источника, будет отдано либо Робиниу Ваш, либо Лоренцо Вентурино.

Обновленный список игроков "Ромы" на Лигу Европы должен быть опубликован в четверг, 5 февраля. В текущем сезоне Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. 

спорт футбол Артем Довбик Лига Европы ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
