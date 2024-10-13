Кріштіану Роналду відсвяткував соту перемогу за збірну Португалії

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Збірна Португалії у Лізі Націй обіграла команду Польщі з рахунком 3:1. У цьому матчі зіграв 39-річний ветеран Кріштіану Роналду.

Легендарний португалець у цьому матчі досяг унікального досягнення, передає портал Stats Foot.

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У матчі проти Польщі Роналду вийшов у стартовому складі та був замінений на 63-й хвилині. За відведений час Кріштіану забив один із голів.

Новий рекорд Роналду

Кріштіану відсвяткував рекордну соту перемогу в офіційних матчах за збірну Португалії. Раніше жоден футболіст у світі не вигравав 100 офіційних матчів за свою команду.

Якщо звернути увагу на товариські матчі, то Роналду має 131 перемогу. Такий самий показник у колишньої легенди мадридського "Реала" та збірної Іспанії Серхіо Рамоса.

Загалом за збірну Португалії Роналду провів 215 матчів, де забив 133 м'ячі та зробив 45 гольових передач.

У поточному сезоні Роналду у складі "Аль-Насра" провів дев'ять матчів, де забив вісім голів і зробив три асисти.

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