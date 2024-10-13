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Роналду добился исторического достижения

13 октября 2024 12:34
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Криштиану Роналду отпраздновал сотую победу за сборную Португалии
Криштиану Роналду. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная Португалии в Лиге Наций обыграла команду Польши со счетом 3:1. В этом матче сыграл 39-летний ветеран Криштиану Роналду.

Легендарный португалец в этом матче добился уникального достижения, передает портал Stats Foot.

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В матче против Польши Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте. За отведенное время Криштиану забил один из голов.

Новый рекорд Роналду

Криштиану отпраздновал рекордную сотую победу в официальных матчах за сборную Португалии. Ранее ни один футболист в мире не выигрывал 100 официальных матчей за свою национальную команду.

Если обратить внимание на товарищеские матчи, то у Роналду 131 победа. Такой же показатель у бывшей легенды мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамоса.

Всего за сборную Португалии Роналду провел 215 матчей, где забил 133 мяча и сделал 45 голевых передач.

В текущем сезоне Роналду в составе "Аль-Насра" провел девять матчей, где забил восемь голов и сделал три ассиста.

Напомним, в матчах Лиги Наций топовые клубы из Лиги чемпионов следят за форвардом сборной Украины Артемом Довбиком.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров перед играми Лиги Наций рассказал, был ли конфликт с капитаном сборной Андреем Ярмоленко.

футбол рекорд Криштиану Роналду Лига Наций Сборная Португалии по футболу

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