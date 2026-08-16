Роналду збирається достроково завершити кар'єру

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Нападник збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду заявив, що нинішній сезон, найімовірніше, стане останнім у його професійній кар'єрі. Легендарний футболіст зізнався, що хоче завершити виступи, залишивши після себе значну спадщину.

Про це 41-річний Роналду розповів в інтерв'ю Vogue, повідомляє портал Новини.LIVE.

Кріштіану Роналду на табло ЧС-2026. Фото: Reuters

Роналду заговорив про завершення кар'єри

За словами португальця, сезон-2026/27, найімовірніше, стане для нього останнім у професійному футболі.

"Ймовірно, це мій останній рік у футболі. Я хочу залишити велику спадщину", — сказав Роналду.

Наразі 41-річний форвард продовжує виступати за "Аль-Наср" і залишається одним із найрезультативніших футболістів світу. Згідно з чинним контрактом, після завершення цього сезону термін його угоди із саудівським клубом спливає. За інформацією ЗМІ, за сезон Роналду має отримати близько 200 мільйонів доларів.

Минулого сезону Роналду провів 37 матчів за "Аль-Наср" у всіх турнірах, у яких забив 30 голів і віддав три результативні передачі.

На чемпіонаті світу-2026 нападник також був одним із лідерів збірної Португалії, зігравши п'ять матчів і забивши три голи.

За свою кар'єру Кріштіану Роналду п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, став чемпіоном Європи у 2016 році та двічі тріумфував у Лізі націй. Також він є п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча" і рекордсменом за кількістю голів у складі національних збірних, Лізі чемпіонів, чемпіонатах Європи та клубних чемпіонатах світу.

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