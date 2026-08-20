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Головна Спорт Росія хоче повернути у футбол ексгравця Харкова, який втік до РФ

Росія хоче повернути у футбол ексгравця Харкова, який втік до РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 21:59
РФС намагається заявити українського футболіста-втікача в Росії
Олексій Сидоров. Фото: ФК "Харків"

Російський футбольний союз через систему FIFA TMS звернувся із запитом на отримання міжнародного трансферного сертифіката українського футболіста Олексія Сидорова. Російська сторона планує заявити гравця за аматорський клуб, попри чинний контракт із ФК "Харків".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву ФК "Харків".

РФС хоче заявити Сидорова

У "Харкові" повідомили, що 18 серпня отримали інформацію про запит, який Російський футбольний союз надіслав через систему FIFA TMS. Йдеться про видачу міжнародного трансферного сертифіката для реєстрації Олексія Сидорова за російський аматорський клуб RVChellendzh.

У клубі наголосили, що контракт футболіста діє до 30 червня 2028 року. За інформацією "Харкова", у 2025 році Сидоров самовільно залишив розташування команди та виїхав за межі України. Після цього клуб неодноразово вимагав від футболіста повернутися та виконувати контрактні зобов'язання, однак відповіді не отримав.

У "Харкові" заявили, що вважають неприйнятною спробу зареєструвати футболіста, який має чинний контракт із клубом. Також харків'яни звернулися до УАФ із проханням захистити їхні інтереси та повідомили, що готові відстоювати свої права відповідно до регламентів УАФ і ФІФА.

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УАФ громадянство РФС Росія ФК Харків
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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