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Главная Спорт Россия хочет вернуть в футбол экс-игрока Харькова, сбежавшего в РФ

Россия хочет вернуть в футбол экс-игрока Харькова, сбежавшего в РФ

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 21:59
РФС пытается зарегистрировать беглого украинского футболиста в России
Алексей Сидоров. Фото: ФК "Харьков2

Российский футбольный союз через систему FIFA TMS направил запрос на получение международного трансферного сертификата украинского футболиста Алексея Сидорова. Российская сторона планирует зарегистрировать игрока в любительском клубе, несмотря на действующий контракт с ФК "Харьков".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление ФК "Харьков".

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РФС хочет заявить Сидорова

В "Харькове" сообщили, что 18 августа получили информацию о запросе, который Российский футбольный союз направил через систему FIFA TMS. Речь идет о выдаче международного трансферного сертификата для регистрации Алексея Сидорова в российском любительском клубе RVChellendzh.

В клубе подчеркнули, что контракт футболиста действует до 30 июня 2028 года. По информации "Харькова", в 2025 году Сидоров самовольно покинул расположение команды и выехал за пределы Украины. После этого клуб неоднократно требовал от футболиста вернуться и выполнять контрактные обязательства, однако ответа не получил.

В «Харькове» заявили, что считают недопустимой попытку зарегистрировать футболиста, имеющего действующий контракт с клубом. Также харьковчане обратились в УАФ с просьбой защитить их интересы и сообщили, что готовы отстаивать свои права в соответствии с регламентами УАФ и ФИФА.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о трёх специалистах, которые могут возглавить "Динамо" в случае решения руководства клуба расстаться с Игорем Костюком.

Также Новини.LIVE писал о новом решении "Челси" относительно Михаила Мудрика, который в настоящее время тренируется отдельно от основной команды и может продолжить сезон в другом клубе.

УАФ гражданство РФС Россия ФК Харьков
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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