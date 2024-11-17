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Росія та Сирія зіграють у футбол, бо не хочуть ставати на коліна

17 листопада 2024 23:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Росія зіграє із Сирією у футбольний матч для пропаганди політики
Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Відсторонена від міжнародних змагань збірна Росії проведе останній матч у році. Суперником команди буде Сирія.

За інформацією росЗМІ, матч буде тематичним.

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"Волгоград Арена". Фото: росЗМІ

Росіяни не хочуть стояти навколішки

Матч Росії проти Сирії відбудеться 19 листопада у "Волгограді" на місцевому футбольному стадіоні.

Гра буде присвячена 82-річчю початку Сталінградської битви.

У 1942 році в Сталінграді (Волгоград) розпочалася операція Червоної армії проти сил Німеччини. Завершилася вона за 2,5 місяці розгромом німецьких військ.

На час матчу "скріпних" команд стадіон "Волгоград Арена" перейменують на "Сталінград Арену".

Перед матчем виконають пісню "Не вставай на коліна".

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення в Україну УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від міжнародних турнірів, залишивши цю країну на футбольних задвірках.

Нагадаємо, раніше Євген Селезньов відповів своїм критикам з-поміж вболівальників "Дніпра" після переходу в "Дніпро-1".

Київське "Динамо" влітку може втратити трьох досвідчених футболістів.

санкції проти Росії футбол УЄФА Сирія Збірна Росії з футболу ФІФА

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