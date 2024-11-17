Росія зіграє із Сирією у футбольний матч для пропаганди політики

Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Відсторонена від міжнародних змагань збірна Росії проведе останній матч у році. Суперником команди буде Сирія.

За інформацією росЗМІ, матч буде тематичним.

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Росіяни не хочуть стояти навколішки

Матч Росії проти Сирії відбудеться 19 листопада у "Волгограді" на місцевому футбольному стадіоні.

Гра буде присвячена 82-річчю початку Сталінградської битви.

У 1942 році в Сталінграді (Волгоград) розпочалася операція Червоної армії проти сил Німеччини. Завершилася вона за 2,5 місяці розгромом німецьких військ.

На час матчу "скріпних" команд стадіон "Волгоград Арена" перейменують на "Сталінград Арену".

Перед матчем виконають пісню "Не вставай на коліна".

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення в Україну УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від міжнародних турнірів, залишивши цю країну на футбольних задвірках.

Нагадаємо, раніше Євген Селезньов відповів своїм критикам з-поміж вболівальників "Дніпра" після переходу в "Дніпро-1".

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