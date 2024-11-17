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Россия и Сирия сыграют в футбол, ведь не хотят ставать на колени

17 ноября 2024 23:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Россия сыграет с Сирией в футбольный матч для пропаганды политики
Сборная России по футболу. Фото: росСМИ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Отстраненная от международных соревнований сборная России проведет последний матч в году. Соперником команды будет Сирия.

По информации росСМИ, матч будет тематическим.

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"Волгоград Арена". Фото: росСМИ

Россияне не хотят стоять на коленях

Матч России против Сирии состоится 19 ноября в "Волгограде" на местном футбольном стадионе.

Игра будет посвящена 82-летию начала Сталинградской битвы.

В 1942 году в Сталинграде (Волгоград) началась операция Красной армии против сил Германии. Заершилась она через 2,5 месяца разгромом немецких войск.

На время матча "скрепных" команд стадион "Волгоград Арена" переименуют в "Сталинград Арену".

Перед матчем исполнят песню "Не вставай на колени".

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения в Украину УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров, оставив эту страну на футбольных задворках.

Напомним, ранее Евгений Селезнев ответил своим критикам из числа болельщиков "Днепра" после перехода в "Днепр-1".

Киевское "Динамо" летом может потерять трех опытных футболистов.

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