Россия сыграет с Сирией в футбольный матч для пропаганды политики

Россия и Сирия сыграют в футбол, ведь не хотят ставать на колени
Отстраненная от международных соревнований сборная России проведет последний матч в году. Соперником команды будет Сирия.
По информации росСМИ, матч будет тематическим.
Россияне не хотят стоять на коленях
Матч России против Сирии состоится 19 ноября в "Волгограде" на местном футбольном стадионе.
Игра будет посвящена 82-летию начала Сталинградской битвы.
В 1942 году в Сталинграде (Волгоград) началась операция Красной армии против сил Германии. Заершилась она через 2,5 месяца разгромом немецких войск.
На время матча "скрепных" команд стадион "Волгоград Арена" переименуют в "Сталинград Арену".
Перед матчем исполнят песню "Не вставай на колени".
Отметим, что из-за полномасштабного вторжения в Украину УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров, оставив эту страну на футбольных задворках.
Напомним, ранее Евгений Селезнев ответил своим критикам из числа болельщиков "Днепра" после перехода в "Днепр-1".
Киевское "Динамо" летом может потерять трех опытных футболистов.
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