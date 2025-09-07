В России проверяют футболиста Клаудиньо из Аль-Садд из-за слов о войне

Клаудіньо. Фото: "Зеніт"

В Росії можуть притягнути до відповідальності бразильського футболіста з російським громадянством Клаудіньо, який виступає за катарський Аль-Садд. Стосовно нього Генпрокуратура РФ розпочала перевірку.

Причиною перевірки стало інтерв’ю, де він зізнався, що хотів залишити пітерський Зеніт ще після початку повномасштабної війни в Україні, але клуб його не відпустив, передають росЗМІ.

Також гравець заявляв, що почувався в Росії некомфортно.

Клаудіньо. Фото: росЗМІ

Росіяни можуть ув’язнити футболіста

Слова бразильця обурили депутата Дмитра Свищова, який звернувся до Генпрокуратури із запитом, після чого і розпочалася перевірка.

Футболіст після цього висловив здивування через можливе розслідування та спростував політичний контекст своїх заяв.

Він наголосив на повазі та любові до Росії, де провів кілька років, залишивши лише позитивні спогади про клуб і людей. Клаудіньо пояснив, що його слова стосувалися турботи про друзів з України, з якими він грав у Бразилії, але не мали на меті критику РФ чи політичних подій.

Клаудіньо зазначив, що виключення російських клубів із європейських турнірів вплинуло на його емоційний стан гравців і ситуацію у футболі. Він уточнив, що рішення покинути "Зеніт" було виключно професійним.

