Головна Спорт У збірну Бразилії з футболу викликали гравця з паспортом Росії

У збірну Бразилії з футболу викликали гравця з паспортом Росії

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 14:25
Анчелотті викликав у збірну Бразилії захисника російського Зеніту з паспортом РФ
Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті викликав у команду гравця з чемпіонату Росії. Крім того, у футболіста навіть є російське громадянство.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиленням на виконавчого директора збірної Бразилії Родріго Каетано.

Бразилія запросила гравця з ліги, де не грають в єврокубках

Виконавчий директор збірної заявив, що Анчелотті викликав захисника "Зеніта" із Санкт-Петербурга Дугласа Сантоса на збори національної команди.

Дуглас Сантос
Дуглас Сантос. Фото: росЗМІ

За його словами, включення гравця до розширеного складу підтверджує його статус бразильця.

Сантос з 2019 року грає в Росії та отримав російське громадянство. Якщо ж він зіграє за команду Бразилії, то вважатиметься легіонером в РФ, через що місцеві ЗМІ вже забили на сполох.

У вересні 2025 року команда Бразилії проведе матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Чилі та Болівії, де Сантос може дебютувати.

Нагадаємо, київське "Динамо" та ще один клуб УПЛ змагаються за футболіста збірної Коста-Рики.

Київське "Динамо" не захотіло продавати Владислава Ваната в "Жирону" — деталі.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
