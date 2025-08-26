Анчелотті викликав у збірну Бразилії захисника російського Зеніту з паспортом РФ

Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті викликав у команду гравця з чемпіонату Росії. Крім того, у футболіста навіть є російське громадянство.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиленням на виконавчого директора збірної Бразилії Родріго Каетано.

Бразилія запросила гравця з ліги, де не грають в єврокубках

Виконавчий директор збірної заявив, що Анчелотті викликав захисника "Зеніта" із Санкт-Петербурга Дугласа Сантоса на збори національної команди.

Дуглас Сантос. Фото: росЗМІ

За його словами, включення гравця до розширеного складу підтверджує його статус бразильця.

Сантос з 2019 року грає в Росії та отримав російське громадянство. Якщо ж він зіграє за команду Бразилії, то вважатиметься легіонером в РФ, через що місцеві ЗМІ вже забили на сполох.

У вересні 2025 року команда Бразилії проведе матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Чилі та Болівії, де Сантос може дебютувати.

