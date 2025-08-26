Анчелотті викликав у збірну Бразилії захисника російського Зеніту з паспортом РФ

У збірну Бразилії з футболу викликали гравця з паспортом Росії
Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті викликав у команду гравця з чемпіонату Росії. Крім того, у футболіста навіть є російське громадянство.
Про це повідомили російські ЗМІ з посиленням на виконавчого директора збірної Бразилії Родріго Каетано.
Бразилія запросила гравця з ліги, де не грають в єврокубках
Виконавчий директор збірної заявив, що Анчелотті викликав захисника "Зеніта" із Санкт-Петербурга Дугласа Сантоса на збори національної команди.
За його словами, включення гравця до розширеного складу підтверджує його статус бразильця.
Сантос з 2019 року грає в Росії та отримав російське громадянство. Якщо ж він зіграє за команду Бразилії, то вважатиметься легіонером в РФ, через що місцеві ЗМІ вже забили на сполох.
У вересні 2025 року команда Бразилії проведе матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Чилі та Болівії, де Сантос може дебютувати.
Нагадаємо, київське "Динамо" та ще один клуб УПЛ змагаються за футболіста збірної Коста-Рики.
Київське "Динамо" не захотіло продавати Владислава Ваната в "Жирону" — деталі.
Читайте Новини.LIVE!