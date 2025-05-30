ФІФА взялася за Анчелотті — скандал навколо збірної Бразилії

Карло Анчелотті (ліворуч) на представленні у Федерації футболу Бразилії. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

У колишнього головного тренера мадридського "Реала" Карло Анчелотті виникли проблеми в Бразилії. Призначення італійського фахівця на посаду наставника "селесао" могло пройти з порушеннями.

Анчелотті поки не може стати до роботи з національною командою, повідомляє O Globo.

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) почала офіційне розслідування у зв'язку з призначенням Карло Анчелотті головним тренером збірної Бразилії. Італійський фахівець мав розпочати роботу з національною командою 26 травня одразу після завершення сезону з мадридським "Реалом". Однак тепер легендарний наставник опинився в центрі гучного скандалу.

Карло Анчелотті вітає вболівальників. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

Чому ФІФА зацікавилася переходом Анчелотті

Увагу з боку ФІФА викликав агент Дієго Фернандес, який, за даними джерел, мав отримати 1,2 млн євро комісії за угоду. Проблема в тому, що у Фернандеса, як з'ясувалося, немає ліцензії на ведення агентської діяльності.

ФІФА надіслала офіційний лист із запитом усіх контрактів та платіжних документів, у яких фігурує Фернандес. У відповідь Бразильська футбольна конфедерація (CBF) заявила, що договір з Анчелотті складало попереднє керівництво, і що нинішня участь агента була мінімальною.

Сам Фернандес наполягає, що діяв як консультант, а не агент, і планує найближчим часом отримати офіційну ліцензію, щоб претендувати на компенсацію.

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