ФИФА взялась за Анчелотти — скандал вокруг сборной Бразилии

ФИФА начала следствие назначения Анчелотти в сборную Бразилии
У бывшего главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти возникли проблемы в Бразилии. Назначение итальянского специалиста на пост наставника "селесао" могло пройти с нарушениями.
Анчелотти пока не может приступить к работе с национальной командой, сообщает O Globo.
Международная федерация футбола (ФИФА) начала официальное расследование в связи с назначением Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Итальянский специалист должен был приступить к работе с национальной командой 26 мая сразу после завершения сезона с мадридским "Реалом". Однако теперь легендарный наставник оказался в центре громкого скандала.
Почему ФИФА заинтересовалась переходом Анчелотти
Внимание со стороны ФИФА вызвал агент Диего Фернандес, который, по данным источников, должен был получить 1,2 млн евро комиссии за сделку. Проблема в том, что у Фернандеса, как выяснилось, нет лицензии на ведение агентской деятельности.
ФИФА направила официальное письмо с запросом всех контрактов и платежных документов, в которых фигурирует Фернандес. В ответ Бразильская футбольная конфедерация (CBF) заявила, что договор с Анчелотти составляло предыдущее руководство, и что нынешнее участие агента было минимальным.
Сам Фернандес настаивает, что действовал как консультант, а не агент, и планирует в ближайшее время получить официальную лицензию, чтобы претендовать на полагающуюся компенсацию.
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