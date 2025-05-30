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ФИФА начала следствие назначения Анчелотти в сборную Бразилии

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Дата публикации 30 мая 2025 15:31
ФИФА взялась за Анчелотти — скандал вокруг сборной Бразилии
Карло Анчелотти (слева) на представлении в Федерации футбола Бразилии. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

У бывшего главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти возникли проблемы в Бразилии. Назначение итальянского специалиста на пост наставника "селесао" могло пройти с нарушениями. 

Анчелотти пока не может приступить к работе с национальной командой, сообщает O Globo

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Международная федерация футбола (ФИФА) начала официальное расследование в связи с назначением Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Итальянский специалист должен был приступить к работе с национальной командой 26 мая  сразу после завершения сезона с мадридским "Реалом". Однако теперь легендарный наставник оказался в центре громкого скандала. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти приветствует болельщиков. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

Почему ФИФА заинтересовалась переходом Анчелотти

Внимание со стороны ФИФА вызвал агент Диего Фернандес, который, по данным источников, должен был получить 1,2 млн евро комиссии за сделку. Проблема в том, что у Фернандеса, как выяснилось, нет лицензии на ведение агентской деятельности.

ФИФА направила официальное письмо с запросом всех контрактов и платежных документов, в которых фигурирует Фернандес. В ответ Бразильская футбольная конфедерация (CBF) заявила, что договор с Анчелотти составляло предыдущее руководство, и что нынешнее участие агента было минимальным.

Сам Фернандес настаивает, что действовал как консультант, а не агент, и планирует в ближайшее время получить официальную лицензию, чтобы претендовать на полагающуюся компенсацию. 

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спорт футбол Карло Анчелотти ФИФА тренер Сборная Бразилии по футболу
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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