В сборную Бразилии по футболу вызвали игрока с паспортом России

В сборную Бразилии по футболу вызвали игрока с паспортом России

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:25
Анчелотти вызвал в сборную Бразилии защитника российского Зенита с паспортом РФ
Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти вызвал в команду игрока из чемпионата России. Кроме того, у футболиста даже есть российское гражданство.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на исполнительного директора сборной Бразилии Родриго Каэтано.

Читайте также:

Бразилия пригласила игрока из лиги, где не играют в еврокубках

Исполнительный директор сборной заявил, что Анчелотти вызвал защитника "Зенита" из Санкт-Петербурга Дугласа Сантоса на сборы национальной команды.

Дуглас Сантос
Дуглас Сантос. Фото: росСМИ

По его словам, включение игрока в расширенный состав подтверждает его статус бразильца.

Сантос с 2019 года играет в России и получил российское гражданство. Если же он сыграет за команду Бразилии, то будет считаться легионером в РФ, из-за чего местные СМИ уже забили тревогу.

В сентябре 2025 года команда Бразилии проведет матчи отбора к чемпионату мира-2026 против Чили и Боливии, где Сантос может дебютировать.

Напомним, киевское "Динамо" и еще один клуб УПЛ соревнуются за футболиста сборной Коста-Рики.

Киевское "Динамо" не захотело продавать Владислава Ваната в "Жирону" — детали.

футбол россияне Карло Анчелотти Россия Сборная Бразилии по футболу
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
