Анчелотти вызвал в сборную Бразилии защитника российского Зенита с паспортом РФ

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти вызвал в команду игрока из чемпионата России. Кроме того, у футболиста даже есть российское гражданство.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на исполнительного директора сборной Бразилии Родриго Каэтано.

Исполнительный директор сборной заявил, что Анчелотти вызвал защитника "Зенита" из Санкт-Петербурга Дугласа Сантоса на сборы национальной команды.

По его словам, включение игрока в расширенный состав подтверждает его статус бразильца.

Сантос с 2019 года играет в России и получил российское гражданство. Если же он сыграет за команду Бразилии, то будет считаться легионером в РФ, из-за чего местные СМИ уже забили тревогу.

В сентябре 2025 года команда Бразилии проведет матчи отбора к чемпионату мира-2026 против Чили и Боливии, где Сантос может дебютировать.

