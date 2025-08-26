Анчелотти вызвал в сборную Бразилии защитника российского Зенита с паспортом РФ

В сборную Бразилии по футболу вызвали игрока с паспортом России
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти вызвал в команду игрока из чемпионата России. Кроме того, у футболиста даже есть российское гражданство.
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на исполнительного директора сборной Бразилии Родриго Каэтано.
Бразилия пригласила игрока из лиги, где не играют в еврокубках
Исполнительный директор сборной заявил, что Анчелотти вызвал защитника "Зенита" из Санкт-Петербурга Дугласа Сантоса на сборы национальной команды.
По его словам, включение игрока в расширенный состав подтверждает его статус бразильца.
Сантос с 2019 года играет в России и получил российское гражданство. Если же он сыграет за команду Бразилии, то будет считаться легионером в РФ, из-за чего местные СМИ уже забили тревогу.
В сентябре 2025 года команда Бразилии проведет матчи отбора к чемпионату мира-2026 против Чили и Боливии, где Сантос может дебютировать.
