Главная Спорт Россияне начали проверку бразильского футболиста с паспортом РФ

Россияне начали проверку бразильского футболиста с паспортом РФ

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 23:31
В России завели дело на бразильского футболиста, которому не нравится война
Клаудиньо. Фото: "Зенит"

В России могут привлечь к ответственности бразильского футболиста с российским гражданством Клаудиньо, который выступает за катарский Аль-Садд. В отношении него Генпрокуратура РФ начала проверку.

Причиной проверки стало интервью, где он признался, что хотел покинуть питерский Зенит еще после начала полномасштабной войны в Украине, но клуб его не отпустил, передают росСМИ.

Читайте также:

Также игрок заявлял, что чувствовал себя в России некомфортно.

Клаудиньо
Клаудиньо. Фото: росСМИ

Россияне могут посадить футболиста в тюрьму

Слова бразильца возмутили депутата Дмитрия Свищева, который обратился в Генпрокуратуру с запросом, после чего и началась проверка.

Футболист после этого выразил удивление из-за возможного расследования и опроверг политический контекст своих заявлений.

Он отметил уважение и любовь к России, где провел несколько лет, оставив только положительные воспоминания о клубе и людях. Клаудиньо объяснил, что его слова касались заботы о друзьях из Украины, с которыми он играл в Бразилии, но не имели целью критику РФ или политических событий.

Клаудиньо отметил, что исключение российских клубов из европейских турниров повлияло на его эмоциональное состояние игроков и ситуацию в футболе. Он уточнил, что решение покинуть "Зенит" было исключительно профессиональным.

футбол Государственная дума Россия российское гражданство силовики
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
