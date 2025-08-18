Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Росіяни ракетним ударом знищили відомий спортивний об'єкт в Сумах

Росіяни ракетним ударом знищили відомий спортивний об'єкт в Сумах

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 11:39
Російський удар по Сумах зруйнував спортзал Сумського державного університету
Спортзал Сумського державного університету. Фото: instagram.com/t.lazarenko3

Збройні сили Росії, 17 серпня, нанесли ракетний удар по Сумах. В результаті атаки постраждав відомий у місті об’єкт спортивної інфраструктури.

Про це повідомила відома українська пляжна волейболістка Тетяна Лазаренко в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Спортивна інфраструктура в Україні продовжує страждати

За словами Лазаренко, в результаті російського удару зруйновано спортзал Сумського державного університету.

Крім спортзалу, обстріл пошкодив скління вікон і фасад одного з корпусів навчального закладу.

Спортзал Сумского государственного университета
Сторіс Тетяни Лазаренко. Фото: скриншот

В самому спортзалі зруйнована половина даху, вибиті вікна і сильно пошкоджені стіни та підлога.

Лазаренко висловила обурення в соцмережах, прокоментувавши ситуацію з сарказмом.

"Їб**і росіяни знову знищили військовий об’єкт у Сумах.

Молодець, містере Трамп, у "регулюванні" війни в Україні — надсилай ще більше морпіхів США, які стають на коліна перед Путіним.

У якому жахливому світі ми живемо...", — сказала Лазаренко.

Нагадаємо, британський нокаутер Мозес Ітаума викликав на бій кількох топових боксерів, які претендують на чемпіонство.

Київське "Динамо" хоче купити вихованця мадридського "Реала", який грає в Ла-Лізі.

Легенда "Інтер Маямі" Ліонець Мессі обійшов Кріштіану Роналду за одним із показників.

Суми обстріли Університет війна в Україні ракетний удар
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації