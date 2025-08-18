Російський удар по Сумах зруйнував спортзал Сумського державного університету

Спортзал Сумського державного університету. Фото: instagram.com/t.lazarenko3

Збройні сили Росії, 17 серпня, нанесли ракетний удар по Сумах. В результаті атаки постраждав відомий у місті об’єкт спортивної інфраструктури.

Про це повідомила відома українська пляжна волейболістка Тетяна Лазаренко в Instagram.

Спортивна інфраструктура в Україні продовжує страждати

За словами Лазаренко, в результаті російського удару зруйновано спортзал Сумського державного університету.

Крім спортзалу, обстріл пошкодив скління вікон і фасад одного з корпусів навчального закладу.

Сторіс Тетяни Лазаренко. Фото: скриншот

В самому спортзалі зруйнована половина даху, вибиті вікна і сильно пошкоджені стіни та підлога.

Лазаренко висловила обурення в соцмережах, прокоментувавши ситуацію з сарказмом.

"Їб**і росіяни знову знищили військовий об’єкт у Сумах.

Молодець, містере Трамп, у "регулюванні" війни в Україні — надсилай ще більше морпіхів США, які стають на коліна перед Путіним.

У якому жахливому світі ми живемо...", — сказала Лазаренко.

