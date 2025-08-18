Російський удар по Сумах зруйнував спортзал Сумського державного університету

Росіяни ракетним ударом знищили відомий спортивний об'єкт в Сумах
Збройні сили Росії, 17 серпня, нанесли ракетний удар по Сумах. В результаті атаки постраждав відомий у місті об’єкт спортивної інфраструктури.
Про це повідомила відома українська пляжна волейболістка Тетяна Лазаренко в Instagram.
Спортивна інфраструктура в Україні продовжує страждати
За словами Лазаренко, в результаті російського удару зруйновано спортзал Сумського державного університету.
Крім спортзалу, обстріл пошкодив скління вікон і фасад одного з корпусів навчального закладу.
В самому спортзалі зруйнована половина даху, вибиті вікна і сильно пошкоджені стіни та підлога.
Лазаренко висловила обурення в соцмережах, прокоментувавши ситуацію з сарказмом.
"Їб**і росіяни знову знищили військовий об’єкт у Сумах.
Молодець, містере Трамп, у "регулюванні" війни в Україні — надсилай ще більше морпіхів США, які стають на коліна перед Путіним.
У якому жахливому світі ми живемо...", — сказала Лазаренко.
Нагадаємо, британський нокаутер Мозес Ітаума викликав на бій кількох топових боксерів, які претендують на чемпіонство.
Київське "Динамо" хоче купити вихованця мадридського "Реала", який грає в Ла-Лізі.
Легенда "Інтер Маямі" Ліонець Мессі обійшов Кріштіану Роналду за одним із показників.
Читайте Новини.LIVE!