Российский удар по Сумах разрушил спортзал Сумского государственного университета

Россияне ракетным ударом уничтожили спортивный объект в Сумах
Вооруженные силы России, 17 августа, нанесли ракетный удар по Сумах. В результате атаки пострадал известный в городе объект спортивной инфраструктуры.
Об этом сообщила известная украинская пляжная волейболистка Татьяна Лазаренко в Instagram.
Спортивная инфраструктура в Украине продолжает страдать
По словам Лазаренко, в результате российского удара разрушен спортзал Сумского государственного университета.
Кроме спортзала, обстрел повредил остекление окон и фасад одного из корпусов учебного заведения.
В самом спортзале разрушена половина крыши, выбиты окна и сильно повреждены стены и пол.
Лазаренко выразила возмущение в соцсетях, прокомментировав ситуацию с сарказмом.
"Еб**ие россияне снова уничтожили военный объект в Сумах.
Молодец, мистер Трамп, в "регулировании" войны в Украине — присылай еще больше морпехов США, которые становятся на колени перед Путиным.
В каком ужасном мире мы живем...", — сказала Лазаренко.
