Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Россияне ракетным ударом уничтожили спортивный объект в Сумах

Россияне ракетным ударом уничтожили спортивный объект в Сумах

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:39
Российский удар по Сумах разрушил спортзал Сумского государственного университета
Спортзал Сумского государственного университета. Фото: instagram.com/t.lazarenko3

Вооруженные силы России, 17 августа, нанесли ракетный удар по Сумах. В результате атаки пострадал известный в городе объект спортивной инфраструктуры.

Об этом сообщила известная украинская пляжная волейболистка Татьяна Лазаренко в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Спортивная инфраструктура в Украине продолжает страдать

По словам Лазаренко, в результате российского удара разрушен спортзал Сумского государственного университета.

Кроме спортзала, обстрел повредил остекление окон и фасад одного из корпусов учебного заведения.

Спортзал Сумского государственного университета
Сторис Татьяны Лазаренко. Фото: скриншот

В самом спортзале разрушена половина крыши, выбиты окна и сильно повреждены стены и пол.

Лазаренко выразила возмущение в соцсетях, прокомментировав ситуацию с сарказмом.

"Еб**ие россияне снова уничтожили военный объект в Сумах.

Молодец, мистер Трамп, в "регулировании" войны в Украине — присылай еще больше морпехов США, которые становятся на колени перед Путиным.

В каком ужасном мире мы живем...", — сказала Лазаренко.

Напомним, британский нокаутер Мозес Итаума вызвал на бой нескольких топовых боксеров, претендующих на чемпионство.

Киевское "Динамо" хочет купить воспитанника мадридского "Реала", который играет в Ла Лиге.

Легенда "Интер Майами" Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по одному из показателей.

Сумы обстрелы Университет война в Украине ракетный удар
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации