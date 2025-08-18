Российский удар по Сумах разрушил спортзал Сумского государственного университета

Спортзал Сумского государственного университета. Фото: instagram.com/t.lazarenko3

Вооруженные силы России, 17 августа, нанесли ракетный удар по Сумах. В результате атаки пострадал известный в городе объект спортивной инфраструктуры.

Об этом сообщила известная украинская пляжная волейболистка Татьяна Лазаренко в Instagram.

По словам Лазаренко, в результате российского удара разрушен спортзал Сумского государственного университета.

Кроме спортзала, обстрел повредил остекление окон и фасад одного из корпусов учебного заведения.

Сторис Татьяны Лазаренко. Фото: скриншот

В самом спортзале разрушена половина крыши, выбиты окна и сильно повреждены стены и пол.

Лазаренко выразила возмущение в соцсетях, прокомментировав ситуацию с сарказмом.

"Еб**ие россияне снова уничтожили военный объект в Сумах.

Молодец, мистер Трамп, в "регулировании" войны в Украине — присылай еще больше морпехов США, которые становятся на колени перед Путиным.

В каком ужасном мире мы живем...", — сказала Лазаренко.

