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Російська тенісистка Андрєєва вкусила себе на Australian Open

25 січня 2024 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Російська тенісистка Андрєєва вкусила себе на Australian Open
Російська тенісистка Мірра Андрєєва. Фото: WTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російська тенісистка 16-річна Мірра Андрєєва вкусила себе на матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). За словами оглядача видання, це "рідкісна сцена" у спорті.

Про це повідомляє BILD на русском.

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Що відомо про інцидент з Андрєєвою

Зазначається, що оглядач видання BILD Маркус Мюленбек відзначив інцидент у матчі Андрєєвої з француженкою Діаною Паррі. Росіянка програла перший сет та здобула перемогу в другому, однак у вирішальному третьому сеті вона знову почала програвати. Коли Андрєєва пропустила м'яч при рахунку 0:2, то розгнівалася й вкусила себе за ліву руку. 

Мюленбек назвав цю подію "дивною сценою, яку рідко чи взагалі ніколи не побачиш у спорті".

Укус на руці тенісистки Мірри Андрєєвої
Укус на руці тенісистки Мірри Андрєєвої. Фото: скриншот

Що відомо про українських тенісисток на Australian Open

Нагадаємо, що в одиночному жіночому турнірі на Відритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) Даяна Ястремська стала єдиною українкою, яка пробилася до півфіналу турніру. Одеситка встановила одразу кілька важливих здобутків.

Також ми повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк поступилася американці Коко Гауфф у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Киянка добре розпочала матч, але четверта ракетка світу переламала перебіг поєдинку.

Додамо, що Людмила Кіченок стала першою українкою, якій вдалося пробитися до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). Уродженка Дніпра виступала у парі з Оленою Остапенком із Латвії.

спорт
Теніс
гра
укус
Росія

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