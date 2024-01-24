Ястремська з рекордом України вийшла у півфінал Australian Open
У одиночному жіночому турнірі на Відритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) Даяна Ястремська стала єдиною українкою, яка пробилася до півфіналу турніру. Одеситка встановила одразу кілька важливих здобутків.
У чвертьфіналі Ястремська у двох сетах обіграла суперницю із Чехії, повідомляє портал Новини.LIVE.
Молода спортсменка Лінда Носкова пробилася до 1/4 Australian Open після того, як у попередньому матчі Еліна Світоліна не зуміла дограти поєдинок до кінця і достроково його завершила через травму спини. Проте наступна суперниця з України стала для чешки непереборним бар'єром.
Australian Open. Жінки. Чвертьфінал
Лінда Носкова (Чехія) — Даяна Ястремська (Україна) — 0:2 (3:6, 4:6)
Ястремській знадобилася одна година і двадцять хвилин для переконливої перемоги, причому перший сет зайняв лише 37 хвилин. Українка продемонструвала свою найкращу за останні місяці гру.
У другому сеті суперниці довго на рівних боролися одна з одною. Проте за рахунку 3:3 українка із третьої спроби взяла подачу чеської суперниці.
Рекорди Ястремської
Спортсменка з Одеси стала єдиною українкою, якій вдалося дійти Australian Open-2024 в одиночному розряді. Вона вперше пробилася до півфіналу турніру Великого шолома і тепер гарантовано повернеться до ТОП-30 тенісисток.
Даяна Ястремська стала першою українкою після Еліни Світоліної, якій вдалося дійти півфіналу ТБШ. Тепер вона опинилася на порозі історичного досягнення, яке раніше не підкорялося жодній спортсменці з України. Окрім цього, Ястремська стала першим кваліфаєвом за 46 років, що вийшов у півфінал AO.
У півфіналі австралійського мейджору українка зіграє з переможцем пари Ганна Калінська (Росія) — Цінь Вен Чжен (Китай).
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