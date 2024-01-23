Костюк зізналася, що обстріл Києва вплинув на її гру на Australian Open

Марта Костюк під час поєдинку. Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася американці Коко Гауфф у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open). Киянка добре розпочала матч, але четверта ракетка світу переламала перебіг поєдинку.

Костюк пояснила, що вплинуло на її гру на пресконференції після гри, повідомляє офіційний сайт AO.

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Марта Костюк потужно розпочала зустріч із Коко Гауфф та вигравала у першому сеті з рахунком 5:1. Проте американка не вирвала перемогу, хоч і поступилася українці другим сетом.

Australian Open. Чвертьфінал.

Марта Костюк (Україна) — Коко Гауфф (США) — 6:7 (6), 7:6 (2), 2:6

Що Костюк сказала після матчу

На підсумковій пресконференції українка не приховувала розчарування від того, що згаяла шанс вперше в кар'єрі пробитися до півфіналу австралійського мейджора. При цьому киянка зізналася, що вийшла на корт не в найкращому моральному стані.

Марта Костюк відбиває м'яч. Фото: REUTERS/Tracey Nearmy

Перед початком поєдинку Костюк уже знала, що на її рідний Київ та інші українські міста вже летять російські ракети. Вона переписувалася зі своїми знайомими зі столиці та не могла не думати про те, що відбувається в Україні. Марта Костюк укотре закликала світову громадськість не забувати про боротьбу України за право на існування.

"Добре, коли люди дивляться на щось інше, а не тільки на ракетні обстріли. І я дуже сподіваюся, що український спорт розвиватиметься навіть за таких умов. Це неймовірно складно, але всі тримаються дуже стійко. А щодо підтримки інших країн" — вважаю, що вона повинна збільшитися", — заявила Марта Костюк.

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