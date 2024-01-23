Перша українська тенісистка вийшла у півфінал Australian Open та зіграє з небезпечними суперницями

Людмила Кіченок під час матчу. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/

Людмила Кіченок стала першою українкою, якій вдалося пробитися до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). Уродженка Дніпра виступає у парі з Оленою Остапенком із Латвії.

Тенісисткам знадобилося лише два сети для виходу в 1/2 турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Людмила Кіченок та Олена Остапенко посіяні на Australian Open під 11 номером. У четвертому колі вони без проблем розібралися з тандемом Каролін Гарсія — Крістіна Младенович. На це українці та латвійці знадобилося одна година та 43 хвилини.

Киченок та Остапенко з трофеєм. Фото: instagram.com/jelena.ostapenko/

Досягнення Кіченок та Остапенка

Дует тенісисток з України та Латвії під час чвертьфінального протистояння зробив шість ейсів, виграв 22 активні розіграші та реалізував три з дев'яти брейкпоїнтів. Однак при цьому на їхньому рахунку лише три подвійні помилки.

Australian Open. Парний розряд. Четверте коло.

Каролін Гарсія/Крістіна Младенович (Франція) — Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія, 11) — 0:2 (6:7(2), 4:6)

Півфінальна битва напевно стане важчим випробуванням для Людмили та Олени. Вони протистоятимуть четвертим сіяним Ерін Роутліффе (Нова Зеландія) та Габріелою Добровскі (Канада).

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